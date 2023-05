Viviendo aprendes que el infierno es un lugar de este mundo. Sus muros los levantan nuestra soberbia, necedad y pasión por el dominio. Poder y sometimiento. La Cultura Clásica, Grecia y Roma, y la filosofía cristiana nos enseñan que jamás hay que rendirse a la injusticia. Nunca hay que someterse a los tiranos. Aristóteles dijo que “La única verdad es la realidad...Los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser adulados y ningún hombre de espíritu elevado les adulará”. Nuestra Civilización Hispánica recogió el testigo plasmándolo en la forma en la que se construyó el Imperio Español en América y Filipinas. La Escuela de Salamanca. No obstante, para entender lo que sucedió en nuestra historia de 1492 a 1713 (Tratado de Utrecht) y de 1713 a 1814 (1808-1814 Guerra de Independencia) tenemos que adentrarnos en la tan ninguneada Edad Media española. No olvidemos que el Parlamentarismo nació el 18 de abril de 1188 en el Reino de León, durante el gobierno de Alfonso IX. En el claustro de la Basílica de San Isidoro de León, se celebraron las primeras Cortes con representantes de todos los estamentos sociales, que tenían voz y voto. Esta vital aportación de nuestra historia a los hechos trascendentes de la historia universal, fue reconocida por la UNESCO en 2013. Como escribió Santa Teresa de Jesús “La verdad padece, pero no perece”. De estos lugares venimos los españoles. Entonces ¿cómo permitimos el robo y destrucción de nuestra Nación, ciudadanía, sociedad, historia y cultura? El Minotauro de Moncloa y su gobierno pobresista, todos sus secuaces, facilitan el camino a la barbarie. El brazo político de la banda terrorista ETA, cuenta en sus listas electorales con 44 condenados por delitos de terrorismo. Siete de ellos por asesinato. Cervantes decía que “Cada uno es como Dios lo hizo y aún peor muchas veces”. El mentor del Minotauro, expresidente del gobierno y actual príncipe de Delcy Rodríguez, afirma “Dijimos a quienes apoyaban el terror en su día que si dejaban el terror, tendrían el juego en las instituciones. Y esa promesa democrática hay que mantenerla”. Proxenetas de la democracia. Alcahuetes del mal. Más de 42 años de terror, 850 asesinados. 2.600 heridos. 3.500 atentados. 86 secuestros. Miles de familias extorsionadas y exiliadas. Privilegios para los presos de ETA. ¿Qué nos sucede a los españoles? Debemos salir de esta miseria.