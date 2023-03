Estamos en el último año de la legislatura. Es como si Pedro Sánchez y su equipo de gobierno hubiesen sacado adelante las iniciativas que pretendían llevar a cabo, atravesado un bosque plagado de situaciones imprevistas - el volcán, la pandemia y la guerra - y una oposición a la derecha oponiéndose a todo sin mayores explicaciones. Logramos conocer tales iniciativas del gobierno si nos tomamos la molestia de leer en el BOE las leyes que han sido aprobadas, pero lo que no sabemos son las alternativas de la derecha con respecto al contenido de dichas leyes. Desde el primer día había que votar que no a cualquier proposición de ley que contara con el apoyo de BILDU, Esquerra, filoetarras y comunistas sin entrar en su contenido. Una intervención exponiendo la correspondiente alternativa detallando aquello con lo que no se estaba de acuerdo, no ha tenido lugar, que se sepa, a lo largo de la legislatura. A posteriori, algunas leyes a las que se habían opuesto con rotundidad no les parecieron tan malas, tal como vimos a Javier Maroto valerse de la ley que permitió celebrar su matrimonio por todo lo alto, rodeado de gentes de bien que acudieron jubilosos a la fiesta. Pero, de entrada, había que votar que no a cualquier cosa que tuviese el apoyo de los partidos que quieren romper España. Hasta ahora habían sido los partidos de la derecha quienes decidían sus votos mirando al adversario, sin tener en cuenta aquello que se sometía a votación. Pero con la proposición de Ley para reformar la ley de libertad sexual, que ha ocasionado algunos beneficios no previstos a ciertos delincuentes, ahora es Podemos quien se opone, acusando al PSOE de haber pactado con la derecha. Otra razón no se conoce. O sea que lo importante no es lo que se somete a votación, sino evitar las malas compañías. Craso error. A mi modesto entender, por muy distantes que sean las posiciones políticas, se puede dar el caso de coincidir en algún punto concreto, que merezca una aprobación compartida. Salvando las distancias, tuve ocasión de leer en este diario unas declaraciones que suscribiría al pie de la letra. Se referían al bodrio perpetrado en el Paseo de Almería que Juan Francisco Rojas, concejal de VOX, calificaba como una acumulación de errores, añadiendo una serie de razones que justificaban su reprobación. No se dará el caso, pero si se sometiera a votación, no dudaría en apoyar la iniciativa de VOX, un partido con el que me siento en las antípodas.