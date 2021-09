Infierno Afgano ii

Aristóteles (384 a.C. Estagira - 322 a.C. Calcis, Grecia) define la política como el estudio, examen, del modo en el que las costumbres, los ideales, las leyes y las propiedades se interrelacionan entre sí. El principal objetivo de la sociedad y la política es el compromiso con la virtud y la excelencia humana. La ética busca el bien del individuo. La política busca el bien de la comunidad: "La verdadera felicidad consiste en hacer el bien". Desde la Antigüedad hasta nuestro presente pervive como epítome, paradigma, canon de liderazgo como gobernante, general conquistador y arquitecto de civilización, el modelo y las hazañas del más legendario alumno de Aristóteles: Alejandro III de Macedonia (Pela, Macedonia 356 a. C.- Babilonia 323 a.C.) Hegemón de Grecia, Faraón de Egipto y Rey de Media y Persia: "Recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos". En las academias militares de todo el mundo se estudia la batalla de Gaugamela contra los persas (1 de octubre de 331 a.C.) donde derrotó al rey Darío III, y la campaña de Afganistán. Sikander es el nombre que le dieron los persas. Desde Julio César, pasando por Napoleón, hasta Fidel Castro, que se cambió el nombre para llamarse Fidel Alejandro, por centenares se cuentan quienes han soñado con ninguna, menor o mayor suerte, emular al Magno Alejandro. El artífice del Imperio Helenístico y la Koiné, reflejado en el uso y expansión de una lengua común griega, al frente de un portentoso ejercito en su camino hacia la India tuvo que atravesar Afganistán cruzando las montañas del Hindu Kush (330 a.C.- 328 a.C.) El macedonio siempre consideró aquella campaña como la más difícil y costosa de su vida; fue herido y nunca logró recuperarse completamente de aquella lesión. Todos los que han intentado conquistar estos territorios en los más de dos milenios posteriores han fracasado estrepitosamente. Fran Lee Holt, arqueólogo e historiador norteamericano, especialista en Oriente Medio durante el periodo Helenístico y en el estudio de Alejandro Magno, afirma en su libro La tierra de los huesos. Alejandro en Afganistán (2005) "Los invasores macedonios no querían borrar a los habitantes nativos. Las campañas en Bactria y Sogdiana no pueden ser ignoradas. Hay muchas lecciones que aprender del pasado". Un español del siglo XVI ha sido probablemente quien mejor comprendió a Alejandro Sikander.