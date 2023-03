La corrupción de los responsables públicos destruye la democracia desde el interior de las instituciones de gobierno. Ya sean políticos o representantes sindicales. Asolan Nación y sociedad civil. Todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, tenemos derechos y también obligaciones mutuas. Tenemos responsabilidades como la de no tolerar la corrupción ni los abusos de poder. Eso no se hace sentados en un sofá o despotricando en la barra de un bar. Con demasiada frecuencia olvidamos que los partidos políticos, sindicatos y todo tipo de asociaciones ciudadanas, surgen del seno de nuestra sociedad. También el IBEX 35 (principal índice bursátil de la bolsa española) y la CEOE (Confederación Española de Asociaciones Empresariales) No pueden existir la libertad y dignidad que proporciona el trabajo y la solvencia económica, destruyendo a los trabajadores autónomos. Tampoco hay tejido empresarial creador y consciente de las limitaciones de los recursos naturales y de sus responsabilidades con la sociedad, con una jarca de empre-saurios adscritos a los boletines oficiales. El Estado, el poder político, por sí mismos no crean empleo. Quienes generan puestos de trabajo son las personas que inventan y construyen empresas. Desde el autónomo más modesto hasta la multinacional más grande. Hace mucho tiempo que en España la grey política y sindical vienen asediando a los autónomos. También apoderándose del empleo en la Administración Pública. Nada más hay que estudiar las posibilidades de promoción interna por méritos en el ámbito público. Es una temeridad homérica crear un negocio en España. El terror impositivo, fiscal y la inflación son patentes en nuestro día a día. Todo esto va unido siempre a la destrucción de la educación y la cultura. Ningunear, censurar o someter el trabajo de los intelectuales. Servilismo ideológico no libertad intelectual y capacidad crítica. La consecuencia inmediata e inseparable de la corrupción es el aniquilamiento del Estado de Derecho. Impunidad de la grey política ante la Ley. En la Antigua Roma los esclavos eran calificados como instrumentum vocale (instrumentos que hablan) No podían tener familia ni propiedades. Cuando la grey política se cree impune, nos roba la política y nos convierten en instrumentos que votan (instrumenta suffragii) las listas que ellos diseñan, con tan demostrado acierto y corrección política.