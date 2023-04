La verdad es que es un tema de moda ahora mismo: suele comentarse estos días las grandes utilidades que algunas inteligencias artificiales les están dando a los usuarios del ciberespacio. Tanto es así que conceptos como metaverso ya no se mencionan tanto. Poco a poco los filmes de ciencia ficción de los ochenta, donde se describían escenarios postapocalípticos, se están materializando en hechos reales y con ellos llegan los mismos miedos de entonces. ¿Una IA controlará al ser humano? ¿Es el fin de la humanidad? Estas también son cuestiones introducidas por las reflexiones del llamado poshumanismo y/o tecnohumanismo que dibujan un escenario donde lo que en realidad está en crisis, a consecuencia de estos acontecimientos, es el concepto humanista del renacimiento en el que el ser humano era el centro de todo. Recordemos a El hombre del Vitruvio como imagen representativa de esa época. Con la IA el ser humano queda expulsado del centro y marginado en una esquina del cosmos. Y ese desplazamiento nos lleva a varias reflexiones. Por un lado da un poco de vértigo que el ser humano ya no tenga que pensar. No solo es una cuestión de pereza sino una de convertirnos en seres más manipulables. Si una IA piensa por nosotros seremos menos humanos además. Ya lo dijo Deleuze, el acto de pensar es una disyunción de la naturaleza, de distinción del contexto. Si nos mezclamos con el paisaje nos haremos invisibles. En segundo lugar está la información personal. Si una IA ahora puede contar con más información sobre nuestras miserias, estoy seguro que alguna entidad supranacional podrá acceder a ella. En tercer lugar lo que me asusta es lo que viene después: la EA, las máquinas que sientan por nosotros (la emoción artificial). Si también dejamos de sentir entonces el ser humano desaparecerá como concepto. Un ejemplo muy bueno de todo esto es la incorporación de la IA al mundo de la literatura. Ya no es una suposición sino que existen escritores que publican libros gracias a la IA. Y eso deja en mal lugar a la calidad. El día que las editoriales incorporen a la IA como herramienta de edición de textos ese dia el escritor será un mero guía, un chamán, o un actor oral, en lugar de un creativo. Ese mismo día surgirá un nuevo género literario basado en el pensamiento único y omnipresente de la IA, algo así como una nueva ideología o pensamiento social.