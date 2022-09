Isabel II, una reina en todas las estaciones

En medio de las tormentas y tormentos, con las que nos atosiga nuestra engreída élite de políticos profesionales, recibimos el pasado jueves la noticia del fallecimiento de Isabel II del Reino Unido. Comenzamos la semana con la puesta en escena de las trágicas luchas por el poder en España. Primero en el Senado y después en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, escuchamos una horrible prosa. España es Ifigenia. Hay que sacrificar Nación y democracia. Los nacionalistas reclaman nueces y piñatas. Obviamente el Minotauro de Moncloa no es Agamenón. En Génova, 13 no habitan hoplitas. Alguien debería hablarles de Clitemnestra y Hécuba. Una de las tragedias griegas más conmovedora es la de Ifigenia. Me comprometo con ustedes a contarles con detalle su historia, porque nos puede ayudar a pensar que estamos haciendo con España. Entre estos quebrantos, llegó la noticia de la muerte de Isabel II. Como era de esperar, se ha desatado un torbellino extraño. Todo sirve al propósito de distraer y enfrentar. Que duda cabe sobre el hecho palpable de que la reina Isabel II, su longevo reinado, forman parte de la historia. De hecho la historia de España comparte muchos y muy difíciles capítulos con Inglaterra. Sus setenta años de reinado han terminado sin poner sobre la mesa entre nuestros países, las consecuencias del Tratado de Utrecht (1713-1715) por la Guerra de Sucesión Española. Gibraltar ni más ni menos. Tampoco olvidemos por razones históricas y culturales, la delicada situación de España con respecto al conflicto de Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas. Pensando en todo esto recordé la obra de teatro y película 'A man for all seasons-Un hombre para todas las estaciones' del dramaturgo Robert Bolt (1960) que recoge el conflicto moral de Tomás Moro con Enrique VIII, cuando decidió divorciarse de la reina Catalina de Aragón. Todo lo que sucedió está también relacionado con la creación de la 'Leyenda Negra' contra España. Volviendo al presente. Sin duda, con sus luces y sombras, Isabel II ha sido reina en todo tiempo y lugar por y para los intereses del Reino Unido. Más allá de sus conflictos internos y externos; rendirán homenaje a su soberana, con el respeto y pompa con los que desean que el mundo los considere. Saben promocionar lo que les interesa de su historia y la mitología que la acompaña. Es respeto propio.