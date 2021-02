Es poco frecuente que te den las gracias por algo, pero cuando ocurre resulta una experiencia muy reconfortante. Y esa emoción de llenado se agranda si la persona que te provoca lo hace tras una circunstancia muy positiva para él. Es entonces cuando uno se pregunta si los hechos positivos conducen a otros hechos positivos en una cadena infinita de acontecimientos, tal como si se tratara de un racimo de mundos posibles enlazados entre sí. Esto que he descrito es un paisaje muy evocador y parecido, en parte, a los que gestaba Wittgenstein. No obstante me vale perfectamente para referirme al autor del agradecimiento (en realidad tiene mucho que ver con Wittgenstein). Hace unos días Jesús Padilla, filósofo almeriense, me localizó para transmitirme gratitud por uno de mis artículos, en concreto "Urcitanosofia" del 16 de enero de 2019. En ese texto publicado por este medio hacía un resumen escueto de la historia de la filosofía almeriense donde lo citaba a él como filósofo de esta tierra en el siglo XX. Y ese agradecimiento por su parte venia de una comunicación relevante por completo: ha obtenido la Cruz de Honor, 1ª Clase, para las ciencias y las artes de Austria. Por ello, querido lector, escribo este artículo, porque un filósofo como ese y un galardón de tanto calado deben mostrarse en la tierra de origen del titular. Almería, lo he dicho otras veces, es una tierra rica en filosofía. Además de Nicolás Salmerón hay una amplia gama de filósofos y filosofías dignas de mención. Padilla está estrechamente vinculado a la tradición analítica. Su producción es extensa y se centra en cinco campos de trabajo: la Filosofía del lenguaje, la lógica, la filosofía e historia de la ciencia, los cambios sociales en los sistemas democráticos y las lenguas de especialidad (LSP). Ha indagado acerca de la obra filosófica de Gottfried Leibniz, Immanuel Kant, Edmund Husserl, Ludwig Wittgenstein, Willard van Orman Quine y Saul Kripke. Padilla Gálvez es reconocido como una de las más importantes autoridades de la filosofía de Ludwig Wittgenstein en el área hispanohablante. Ha desarrollado y ampliado el análisis gramatical. Mediante los métodos analíticos ha reflexionado sobre una amplia variedad de temas. Por eso y reconociendo su gran labor, ratificada con ese galardón, le rindo un personal homenaje. Gracias Sr. Padilla por profundo trabajo todos estos años, por su dedicación.