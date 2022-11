Joaquín Piqueras, el poeta certero

La Jornada de Clausura del XI Encuentro de las Artes y de las Letras que se celebrará el próximo viernes día 11 de noviembre, en la Sala de Arte Contemporáneo MECA Mediterráneo Centro Artístico, presentará la exposición Los Mundos Sutiles, de Javier Flores, bajo la dirección de Fernando Barrionuevo y Rosa Muñoz Bustamante, y junto con el escritor, poeta y crítico Joaquín Piqueras, Premio Nacional de Poesía Antonio González de Lama.

En esta nueva jornada, intervendrá Joaquín Piqueras, uno de los escritores referentes en la literatura murciana que, para esta ocasión, nos acercará a sus universo poético más íntimo. La poesía suscitada por Joaquín Piqueras siempre se ha trasmutada a través de la experiencia personal del autor y de las vivencias más próximas, como el cine, la música, la literatura, las citas de los autores y obras que han influido de una manera u otra en el poeta.

La poesía de Joaquín Piqueras está caracterizada por una honda reflexión del ser, sobre la realidad más inmediata que lo rodea, donde nos convida a profundizar temas tan personales, como su fragilidad, su fugacidad, la soledad, el olvido, la infancia, la memoria, la nostalgia. Temas recurrentes en la obra de Joaquín que no pasan desapercibidos en la voz del autor que adquiere el tono épico de vivir hasta el ultimo resquicio de la vida: "...en la frígida esperanza/de no haber nacido,/en la esterilidad inerte/del hombre que se sabe cadáver/por no vivir lo suficiente/y que se sabe hombre/por no saber aguardar su muerte" Joaquín dixit.

El poeta surge entre las distintas formas métricas como el haiku, el soneto y/o los versos libres, que se entrelazan ante la conciencia social del autor, su militancia ante las injusticias, ante el maltrato y la violencia contra la mujer, ante los desahucios, ante la exceso y ademanes sociales contra el ser humano que golpean cada uno de sus versos. Pero también sus textos gravitan entre la metaliteratura y la metalinguística, donde la propia condición del autor como poeta y el proceso creativo forman parte del discurso poético, cuestionando el mundo real, desde la doxa certera y contenida, que como una tormenta desatada entre nuestro pecho, demuele los últimos viejos muelles de la memoria, hasta abordar las grandes preguntas del individuo como la existencia del ser, el amor o la muerte.