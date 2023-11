El PP no condena la kale borroka de los fascistas. Como bien sabemos, la kale borroka no tiene más objetivo que desestabilizar, enfrentar y dañar la convivencia. Es el viejo “cuanto peor, mejor”. Nunca ha dado resultado eso, pero insisten en tal hipótesis. A los fachas les da igual la amnistía, Cataluña o lo que sea. Lo que les interesa es desestabilizar a la sociedad, hacerse ver, destacar. Son unos cobardes, porque si no es así, en masa, no se atreven. De hecho, ¿dónde estaban en los años aciagos del País Vasco? Jamás organizaron ante una sede abertzale una kale borroka parecida a la de la calle Ferraz. ¿Allí no había que salvar a la patria por aquellos entonces?

El dilema que tiene la derecha española ahora, ante la puesta en marcha del nuevo Gobierno de coalición de izquierdas, es que no puede condenar la violencia de los extremistas porque el mismo PP tiene extremistas dentro, algunos muy influyentes, como Ayuso, que insulta al presidente desde la tribuna de invitados del mismísimo Congreso de los Diputados. Son votos que no quiere perder. Si el PP se desmarcara de Vox totalmente lo primero que tendría que hacer es dar por finalizadas sus alianzas en las comunidades autónomas donde gobiernan juntos, y eso sí que no. Perder poder por una cuestión de ética política no se ha visto nunca en la derecha. Por otro lado, si se desmarcara de los que siendo diputados apoyan, alientan e incluso participan en la kale borroka, si condenara el PP la violencia en las calles, perderían su apoyo para un futuro gobierno de la derecha. Porque esa es otra: en adelante, jamás podrá el PP desligarse de los fascistas. Nunca gobernará con otros apoyos que no sean los de ellos. Es su condena por tener amistades tan peligrosas.

Conozco a muchas personas de derechas y tengo muchos amigos que son de derechas, lo que no es óbice para que tengamos una buena amistad. Me resisto a pensar que no condenen la violencia fascista de estos días. Están frustrados porque no han podido formar gobierno, pero sé de algunos que ese futuro del brazo de los ultras no les hace ninguna gracia. Asumen que el PP surgió del franquismo, fue fundado por franquistas, como aquel que decía “la calle es mía”, pero se dicen demócratas y ahora se tienen que tragar que sus líderes no condenen la violencia extremista, esa kale borroka copiada de los abertzales.

Mientras, el futuro comienza con el nuevo Gobierno.