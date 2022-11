Una Ley sin ton ni son

El fabuloso mundo en el que vive nuestro Gobierno se ha convertido en más surrealista que los dibujos que ve mi hijo de dos años. Lo digo porque nunca se ha visto en la historia de la democracia a una ministra calificar a los jueces de "machistas".

Lo de la Ley del "solo sí es sí" se ha convertido en una rocambolesca historia que nadie comprende y que nadie del Ejecutivo sabe responder. Es inadmisible que, a día de hoy, no se hayan tomado cartas en el asunto con una dimisión o cese inmediato de la señora Irene Montero. Para colmo, tenemos que aguantar reacciones como la de Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, de que la ley tenga fallos, de que nadie avisó o de que los medios de comunicación tengamos la culpa de crear alarma social. Mire, señora Rosell, los datos son los datos y cuando salga uno de los agresores de la 'Manada' de Pamplona a la calle será por culpa de su ministerio, téngalo claro. Por desgracia, se ha creado una norma que se ha realizado a loco, por buscar el voto fácil del feminismo extremo, y está afectando a decenas de víctimas. Lo vergonzoso es que no se reconoce el error y la ministra se dedica a insultar con un lenguaje inclusivo que a veces se convierte en ridículo y fanfarrón. Señora Montero, imagínese en una sala con las víctimas en la que sus agresores se han beneficiado por su nueva ley ¿qué les diría? Lo indignante es que estamos viendo casos en el que los abogados de los agresores afirman que la mejor defensa para el condenado es Irene Montero.

Pero aquí no solo tiene la culpa Igualdad, también Justicia e Interior, que han ayudado y han participado en la redacción del texto legal que está volviendo loca a la judicatura. Lo que no se entiende es cómo no se ha hecho ni caso a informes del Poder Judicial que alertaban del peligro de esta ley o a diputados en comisiones de Igualdad. Es irracional que un Ejecutivo se ponga hacer leyes sin ton ni son, sin consultar a los expertos y más sabiendo la formación de algún que otro ministro. Pablo Echenique afirma que esto está siendo una cacería contra la ministra. Miren, con todo esto la risa irónica y vergonzosa que tengo es más escandalosa que la del Risitas (que en paz descanse) en pleno chiste.