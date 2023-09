Maldad significa según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española: “Cualidad de malo. Acción mala e injusta”. Malo, mala se define como “De valor negativo, falto de cualidades que cabe atribuirle por su naturaleza, función o destino. Nocivo para la salud. Que se opone a la lógica o a la moral. De mala vida y comportamiento”. España, septiembre de 2023. Sin novedad en el pan y circo de la arena política. Continúan los desmanes para la imposición de un gobierno designado por las hordas nacionalistas y terroristas. El circo de gladiadores del poder exhibe un espectáculo vulgar, cruel y miserable. La feroz censura de lo “políticamente correcto” alimenta bien a sus bestiarius. En la última semana se ponen traductores en el Congreso del los Diputados. Hay que borrar del mapa la lengua que nos une. El español. El idioma que en el mundo hablan casi 600 millones de personas. Para ver cosas, estar vivos. También se le ha dado espacio en la arena pública a un criminal terrorista de apodo bovino, que declara: “Lo de ETA no era terrorismo. Los Guardias Civiles que murieron ya sabían cual era su función. ¿No decían todo por la patria?”. Los cinco años en el poder del Calígula Nerón Domiciano, de sus valedores y rentistas, que desgobiernan España, quedan retratados en esta infamia. Blanquear el terrorismo de ETA. Servirse del chantaje nacionalista para apoderarse del poder. Un lustro infame en el que la calidad de vida de los españoles no deja de deteriorarse. Cuando digo calidad de vida, no sólo me refiero a lo económico y material. En primer lugar me refiero a la decadencia en la educación y la cultura. Pongo sobre la mesa la falta de moral. Perpetrar la destrucción de la Nación española y del pueblo español como sujeto político que es. En los andamios del poder y la política española, la sectaria grey política ¿han estudiado alguna vez la historia de España? ¿Alguien recuerda que es la democracia? ¿Qué ha quedado del esfuerzo de nuestros mayores en la Transición por la paz y prosperidad en España? ¿Acaso fue un sueño que se truncó en diez años? Me pregunto qué pensaría Adolfo Suárez si viera este horror. Amnistía a la barbarie. Si queremos ser ciudadanos libres y generar prosperidad, tenemos que ser responsables del buen gobierno de nuestro hogar. España es nuestra casa. La culpa no es de otros.