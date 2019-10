Minerva, sin mirar atrás

La cantante internacional Minerva, más conocida con el nombre de KU-Minerva, lanzaba el 27/09/2016 su último tema Dance: "Sin mirar atrás", producido por Tony Costa, a través de "Gloobal Music" y "Djs at work". Fue un trabajo que, sin lugar a dudas, sorprendió a un público fiel, apasionado y entregado a su diva de los 90s y 2000s, tras aquella época dorada en la que canciones como "Estoy llorando por ti", "No seas malo", "Déjame soñar", "Me he enamorado" o "Yo te siento así (G.E.M.)" arrasaban literalmente los pronósticos.

No hay que olvidar que KU Minerva saltó a la fama gracias a un tema que empezó a trabajar con tan solo diecisiete años.

"Sin mirar atrás" dio a conocer ese poder inherente que debemos aplicar en nuestras experiencias de vida, no solo en el amor; ese potencial para salir de cualquier situación de dependencia y/o duelo, e incluso para abandonar con decisión y valentía cualquier zona de confort que haya acabado siendo tóxica para nosotros, que puede estar lastrando y minando a nuestro ser sin que antes nos hayamos percatado.

Caben destacar, además, un remix "noventero" y otro "ochentero" que fueron de la mano de la versión original.

Sin embargo, el tema no pudo promocionarse como debiese debido a su embarazo y a Minerva se le quedó esa gran espina. Por ello, vuelve para relanzarlo como nunca. La voz sensual y desgarradora de Minerva, una mezcla explosiva, penetra hasta llegar a lo más profundo de cualquier corazón; y ahora regresa para lanzar un trabajo bien fresco, que conserve la esencia de aquel dance español de los 90s de la que siempre ha sido reina.

Ese proyecto, producido por Juan Martínez, a través de "Maxi Music", se llamará "Sin mirar atrás (2019)" y será lanzado oficialmente el próximo día 10 de Octubre. Minerva, "diosa de las artes" en la mitología romana, vuelve a resonar en la tierra del indalo tras el rotundo éxito a su paso por Macael el pasado 28 de septiembre.

Su Almería recorre por su venas, le da aun más fuerza, le arma de pasión, le concede esas alas de ángel y diablo sobre el escenario, y le hace entregar toda su alma en forma de voz. Se nota a leguas que su "Almería le ata"; su "Cabo de Gata le mata".

Minerva regresa envuelta de futuro y sin mirar atrás, conquistando y enamorando cada escenario, sabiendo que ya es embajadora de este verde mar.