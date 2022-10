Moncloa, a contracorriente electoral

Empieza el agobio por vender turrones en los supermercados en pleno mes de octubre, pero también empieza el estrés para Sánchez. Fíjense que quedan 13 meses para las elecciones generales, pero en Moncloa han visto la cosa tan mal que han empezado con la maquinaria. Están trabajando los equipos como si no hubiese un mañana para que el presidente remonte en las urnas. Empezamos con un fin de verano en el que Pedro Sánchez salía a la calle para comunicarse con el ciudadano. Ahora lo hace esperando en un coche o sin anunciarlo, por parte de los de Ferraz, para evitar gritos y abucheos. El jefe del Ejecutivo sabe que la cosa pinta mal. Según lo publicado en varios medios de comunicación, ninguna plataforma digital quiere comprar la serie del presidente para emitirla por si se 'traspasa la mala suerte' al negocio. Estos motivos han podido ser las claves para que los propios asesores le hayan dicho a Sánchez algo parecido a esto: "hay que hacer tanto trabajo para remontar que nosotros solos no podemos". Y eso que hay más de 300 en el ministerio de la Presidencia. A pesar del dato, ahora el Gobierno prevé contratar a medio centenar más y gastarse tres millones de euros para comenzar la carrera electoral. Un dinero, que ha salido de los Presupuestos Generales del Estado. Algo que, con la que está cayendo, es irracional para el ciudadano que no puede pagar el besugo que ya venden en las pescaderías para Navidad. Lo gracioso de la historia es que para mostrar una imagen de los socialistas más fuerte que nunca, tuvimos que ver el lunes pasado un acto entre presidentes del Gobierno (Felipe González, Zapatero y Sánchez) para justificar que el PSOE sigue siendo el de siempre. No creo que Felipe González lo piense después de los batacazos en las urnas andaluzas, tierra por excelencia de los de Ferraz. Lo bueno para cambiar un poco la tesis, es que ya tenemos a Tezanos cocinando y trabajando en ello. Según el último CIS, el PSOE supera en cuatro puntos al PP. Un dato que ha llamado la atención por su disparada diferencia y más comparándolo con el que se publicó el mes pasado. Ahí podríamos decir que el director del Centro de Investigaciones Sociológicas se acercó más a la realidad. Una encuesta que nada tiene que ver con las de otros colegas, que dicen todo lo contrario. En definitiva, comienza la carrera a contracorriente, pero el problema es que el Gabinete del Gobierno sabe lo que habrá e intentará que pase lo que pase Sánchez sonría como si nada.