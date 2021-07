Como dice Mafalda "vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan". Por eso, si no leemos seremos más manipulables porque nos faltará criterio para diferenciar lo verdadero de lo falso, entre el bien y el mal. Leer es importante y creo que el progreso de una sociedad no se mide por los edificios que tenga o por la anchura de las calles ni por las Wifi libres que haya. En el progreso del país hay que medir también el progreso cultural.

En circunstancias normales, todavía hay un 36% de la población que no lee nunca o casi nunca libros, Sin embargo, hay circunstancias que favorecen la lectura. Esto se puede comprobar en la última encuesta sobre los hábitos de lectura del 2020 en la que se pone de manifiesto que el confinamiento tuvo un efecto positivo sobre los índices de lectura, especialmente en la lectura frecuente como actividad de ocio. El efecto del confinamiento sobre la lectura se dio principalmente entre las mujeres y los menores de 35 años.

Si tenemos en cuenta la encuesta citada y la influencia del confinamiento, se pueden indicar ya algunos motivos que explican el aumento del índice de lectura, ya que la mayoría de las personas encuestadas asociaban la lectura con palabras como "entretenimiento", "desconexión", "relajación" y "tranquilidad". Además de esta situación excepcional, en condiciones normales existen diversas razones por las cuales las personas leen, la más frecuente es para informarse (24.6%), por motivos escolares (20.5%), por gusto a la lectura (9.2%), por el deseo de crecimiento personal (8%), por mejorar su desempeño profesional (7.3%) y por mera diversión (6.8%). Existen otros muchos motivos para leer. Por ejemplo, permite conocernos mejor a nosotros mismos, despierta nuestra imaginación, nos permite relacionarnos con otras personas y mantener una conversación interesante, que no sea superficial, y ejercita nuestro cerebro, ya que despierta las vías neuronales y activa la memoria. Pero la mejor respuesta a la pregunta acerca de por qué leer es -me parece- que la lectura nos hace pensar, nos da qué pensar, y eso nos hace mejores personas. Saber leer, nos ayuda a saber pensar, saber escribir y saber hablar. ¿Qué libros leer? Aquellos que nos apetezcan por la razón que sea. ¿Cómo leer? Con un lápiz en la mano para no perder la ocasión de pensar a partir de lo leído. ¿Cuándo leer? Siempre que podamos. Y en el verano se puede más.