Con un enorme rugido proveniente de un cielo negro comenzaba "November Live Fest" en Santander; una bellísima tierra quizá no muy prestada a conglomerar a tanto público en el estreno de eventos de índole musical.

Ni las gotas más gélidas; ni el viento que azotaba con energía las paredes del Palacio de Deportes de Santander; ni el diluvio universal que caía sobre las cabezas más inquietas y repletas de ganas de fiesta consiguieron impedir el éxito de una noche envuelta de estrellas de verdad: Gala, Snap!, Marvin & A. Prezioso, Ku-Minerva, New Limit, Paco Pil, Brisa Play y Viceversa rompían el frío norteño otoñal y lo transformaban en auténtico calor deslumbrante multitudinario.

Como la misma vida, la luz se hizo y se abrió camino a lo ancho y largo del magno espacio cuando apareció reluciente, nunca mejor dicho, Ku-Minerva.

Minerva no solo interpretó éxitos como "Llorando por ti" o "No seas malo"; llevaba dos ases en la manga: una versión propia del mítico italodance "Netzwerk - Memories" (muy conocido también bajo la extensión "Memories of love") de 1995 y su nuevo lanzamiento "Sin mirar atrás 2019", ya comunicado previamente a través de este diario.

El cielo quedó completamente despejado tras la aparición de Gala (Gala Rizzato) con su archiconocido tema "Freed from desire".

Sin lugar a dudas, junto a Snap!, fueron las maestras de ceremonias que conquistaron la agitada noche cántabra.

Se sondearon aproximadamente unas 3.500-4.000 personas en el recinto; 7.000 a lo largo de todo el fin de semana. Esta buena acogida inicial ha hecho confirmar ya una nueva edición para 2020.

Además, fueron muchas las personas que se trasladaron desde diferentes puntos del país para poder disfrutar de un auténtico cóctel sin precedentes.

Sus voces no solamente quedaban marcadas a lo largo de toda la obra de diseño vanguardista de los arquitectos Julián Franco y José Manuel Palao, conocida popularmente como "La ballena", sino que penetraban y se irradiaban alrededor de toda la zona de El Sardinero.

El "November Live Fest" logró resucitar la capital de Cantabria.

Y como suele decir la nueva dicha: "¿Y en Almería capital pá cuándo?".