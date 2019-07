Oscura seguridad

Aveces aparecen en las redes sociales, y en algunos medios de comunicación, noticias donde aparecen agresiones o hechos delictivos que dejan mal parados a los vigilantes de seguridad. Y digo mal parados porque o los tildan de responsables de lo ocurrido o los ridiculizan hasta lo innecesario. Encuentro de una grotesca ironía el tratamiento de la información. O bien no ofrecen hechos contrastados o solo muestran estereotipos. Según lo dicho, la pregunta no puede ser otra: ¿por qué no ofrecen la noticia completa? Por otro lado, es bastante sorprendente que nunca aparezcan en algunos medios los actos heroicos del personal de seguridad privada; y también es extraño que nunca se muestren ejemplos de cómo estos colaboran con los FFCC para reforzar la seguridad ciudadana. Además, nunca se filtran las agresiones que sufren los vigilantes de seguridad, ni las pésimas relaciones laborales que existen en este sector donde hay tanto intrusismo. En el terreno de la posverdad, las medias realidades, y la ausencia de verdades completas, se pueden hacer diversas reflexiones. Cada día es menos controvertido que las empresas usen a algunos medios para atacar a la competencia; también lo es que algunas administraciones se presten a este juego buscando el beneficio económico en las licitaciones. Pero hay otra reflexión: siendo como es este sector quién controla las infraestructuras críticas, el efectivo bancario, la información de los CPD financieros, y quién posee mayor número de efectivos, ¿no sería demasiado peligroso que la opinión pública tuviera una buena imagen de estos trabajadores, y qué supieran que su dinero y sus datos más confidenciales están en manos del personal privado? ¿No sería mejor para lo público omitir esa información y ningunear al personal privado? Sin cerrar ninguna opción, lo que si es claro y notorio es la discriminación mediática que sufren estos trabajadores por parte de algunos medios de comunicación y las redes sociales. No se informa con justicia, sino con sesgos y realidades incompletas que no hacen ningún favor a nadie y que solo crean confusión y ambigüedad. Desde aquí animo al gremio de la prensa a efectuar una investigación sobre el sector para sacar a la luz lo que todavía está inmerso en la oscuridad. Se que hay grandes profesiones capaces de ello y medios tan libres como este preocupados por la verdad tal cuál es.