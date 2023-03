Ya suena y resuena, "Paquito el chocolatero", por toda Valencia. Miles y miles de veces sonará en estas Ferias y Fiestas de las Fallas 2023. ¿No me diga usted que nunca ha oído la partitura "Paquito el chocolatero"?. No me lo creo. De verdad. Este pasodoble que, en el año 1937 compuso Gustavo Pascual Falcó, en la localidad alicantina de Cocentaina, era para los desfiles de moros y cristianos de tan arraigada costumbre en el levante. Hoy, es una de las canciones que más recauda de derechos de autor. Paquito, -Francisco Pérez Molina- que así se llamaba el cuñado del compositor del internacional pasodoble también era chocolatero. A esta noble y dulce labor se había dedicado toda su familia. Con los años la obra se popularizó y "la familia tuvo que reivindicar su nombre, porque su obra estaba inscrita con otras referencias", dijo Gustavo Pascual, hijo del compositor. La familia heredera solo tiene el 50% de los derechos de autor. El otro 50% es de una editora de música. No hay verbena, ni fiesta a nivel nacional que se precie de que no suene este "himno" musical.