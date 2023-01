Huele a carnaval por Cádiz y huele también a rancio electoral. Antes, las campañas duraban 15 días. Ahora, por lo que vemos, la carroña del robo del voto y promesas deseadas duran casi un año antes de la cita en las urnas. Lo digo por ambos lados de la política. Feijóo ha sacado la gaviota a volar. Por fin vemos una oposición exigiendo y debatiendo temas de una importancia primordial para la situación social, política y económica del país. Ahora ha cogido la carrerilla dejando atrás esa moderación correcta que tenía en la Xunta de Galicia. Por desgracia se ha subido al carro de la palabra fea y gritona que Ayuso lleva practicando hace algún tiempo, y que parece ser que le ha funcionado. Posiblemente el nuevo de Borja Sémper le haya dicho, entre bogavante y pulpo a la gallega, que se deje atrás el 'buenismo'. En Andalucía con Juanma Moreno funciona, pero tal y como está la coalición hay que salir a matar. Principalmente, porque la mayoría absoluta, de momento, no está conseguida y Sánchez podría incluso juntarse de nuevo con sus colegas 'indepes' y morados. Ya les dije que en este país puede pasar de todo. El presidente del PP ha cambiado su aspecto físico incluso cuando viaja por España con la cúpula de Génova. Mostrando un discurso que, como digo en anteriores líneas, hace que el odio al de la Moncloa hierva más. No lo queda otra y más sabiendo que pactar con los de verde chillón de Vox puede ser un quebradero de cabeza y puede ser peor que la unión PSOE-Podemos. El popular ha sacado una ristra de medidas contra Sánchez que veremos si puede cumplir. Esperemos que los peces muertos del mar no afecten mucho a la gaviota que sostiene las siglas del partido. Por otro lado, tenemos a Pedro Sánchez jugando a la petanca, tomando café en librerías, paseos con bicicleta o conciertos acompañado por jóvenes. Claro, todo esto bien pensado con gente cercana como los pensionistas de Coslada (dirigentes del partido), porque sabe que algún abucheo que otro se lleva. Imagínese que se cruza con alguna víctima de agresión sexual cuyo agresor ha salido a la calle, tendría que salir corriendo. Comienza la carrera por el 28 de mayo. Reproches de unos y otros. Unas elecciones primordiales que harán que el cambio del votante vuelva al bipartidismo. Hemos comprobado que los experimentos fuera de los dos grandes salen mal.