Reformas a dedo

Muchas veces, cuando decimos que la realidad supera la ficción no nos equivocamos. Me refiero al ejemplo de ERC que ni se hubiera imaginado que en Moncloa le digan a todo que 'sí'. Lo triste de todo es que las reformas del Código Penal tienen un precio, aunque el presidente del Gobierno diga que no: sacar unos Presupuesto que encima no están validados por diversos organismos económicos ¡Pues sí que nos va a costar que los números salgan adelante! Lo peor de todo es que aquí una reforma sobre el delito de sedición no se consulte ni al jefe del Estado, ni al Congreso de los Diputados. El sistema que está utilizando este Ejecutivo es el que le da la gana. Ya lo vimos con el cambio de postura de España sobre el Sáhara del que nos enteramos por los medios de comunicación. Ahora nos enteramos por una entrevista que se va a dar luz verde a la reforma del delito. Para colmo tenemos que escuchar a ministros que esto es la auténtica democracia. Claro, una democracia al servicio de Sánchez para que siga en el sillón de Moncloa. Veremos a un Junqueras, posiblemente, como candidato en las próximas elecciones. Como verán, en España pesa más robar una gallina que hacer un 1-O por todo lo alto. Y si ustedes creían que la historia había terminado les digo que no ha hecho más que empezar. Ayer conocimos que Moncloa tampoco dice que no a lo último pedido por los independentistas: la reforma del delito de malversación. Claro que si ustedes leen la letra pequeña tampoco les importa por una sencilla razón. Ahora podrán evitar que el 'bueno' de José Antonio Griñán entre en la cárcel. Una película que no tiene producción posible para el propio Steven Spielberg. Y no se crean que va a ser como la reforma del Poder Judicial, si no que entre 3-4 semanas tendremos todo ejecutado. Qué pena para los votantes que tuvieran que escuchar a un Sánchez que decía que no iba a pactar con independentistas, con Bildu, y que iba endurecer los delitos de sedición. Incluso renegaba del político corrupto. Toda una farsa que ya uno no sabe a dónde llegarán. Si ustedes me preguntan qué es lo próximo que hará este Gobierno, mi respuesta es muy sencilla: pregunten a Rappel