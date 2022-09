¡Las Salinas listas en un plis plas!

Leyendo el Diario este domingo, me he alegrado al ver el artículo de mi querida María Victoria Revilla. Con mis disculpas anticipadas, voy a entresacar unas palabras suyas del mismo y comentarlas después: "pueden verse algunos trabajadores recorriendo la parte central del humedal y también máquinas, algo impensable teniendo en cuenta las medidas y reglas de conservación que rigen en la albufera, acotada en toda su extensión para impedir el paso de personas." Efectivamente, recuerdo una visita de dos profesores del CSIC de Cádiz, uno de ellos ornitólogo que quería hacer fotos de no sé qué pájaros, y tuve que remover Roma con Santiago para que pudiera acercarse a ellos. Así que, siendo las Salinas del Cabo una Reserva, me duele el destrozo que han hecho con las charcas, aunque sea para darles más profundidad. Podrían haber retirado la capa superficial de tierra, profundizar las charcas y, haberla extendido nuevamente, porque lo que han retirado es el sustrato que se ha formado a través de muchos años y ha propiciado que exista toda la microbiota que allí había. ¡No siento que mi niño enfermó, si no la reliquia que le quedó!