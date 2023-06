Según la Fundéu, acrónimo es el tipo de sigla que puede leerse con naturalidad en español: ONU es sigla y acrónimo, pues se lee /ó-nu/, a diferencia de la sigla BCE, que es sigla, pero no acrónimo, pues se lee deletreando: /bé-é-é/.

El sábado, leí en estas páginas el artículo del Prof. García Marcos, que enseña Lingüística en la UAL. Decía que ahora a un aspirante a profesor de Lengua de Secundaria, la Junta de Andalucía le permite 9 faltas de ortografía en las oposiciones. A mis coetáneos, en Ingreso de Bachiller (con 9 o 10 años) nos permitían 2.

Un grupo variopinto, por sus especialidades, de profesores jubilados de “Medias”, que “no son del CESIF” aunque este sindicato les haya ayudado “a no conseguir” una entrevista con el delegado de educación de la junta de Andalucía, andan como alma en pena por los pasillos de la UAL tratando de saber cuántas faltas de ortografía han podido cometer, sin penalización, los recientemente examinados alumnos de EvAU, pues han aprobado dicha prueba el 96% de los mismos. Algunos de esos profesores, dicen que la EvAU, no es un documento sujeto a las leyes de los documentos del antiguo CESID, ni del moderno CNI. Por si todo esto fuera poco para un tema tan sencillo, como es decir el número de exámenes que ha habido con una falta de ortografía, o con dos, o con tres, si es que se ha dado ese caso, estos profesores jubilados están ahora con “la matraca” de que quieren una PEO: Prueba Específica de Ortografía, en Selectividad, o como se llame ahora. Además, como mis amigos “son leídos”, me dicen que, según la etimología, “jubilar” proviene del latín “iubilare” y de una celebración judía en la que el hombre se tomaba un año sabático para reflexionar, con júbilo, de los conseguido a lo largo de su vida. O sea, que no hay quien los apée de su PEO.

Como me gusta apaciguar los ánimos, les he explicado que hay elecciones a Rector en la UAL. Bueno ahora mismo, no. El Actual las ha convocado para el viernes día 6 de Octubre.

Y como me siento Científico, al igual que a los miembros del CSIC, me gusta saber los ¿por qué? Así que aquí estoy, preguntándome por qué, después de 8 años de rector, en vez de convocar las elecciones, para el 13 de julio, que era cuando correspondía, no lo ha hecho así. De ese modo, su sucesor, o mejor el nuevo Rector, habría tenido el verano para organizar su equipo. Sin embargo, el Actual ha “removido Roma con Santiago”, para celebrar las elecciones un viernes a principio de curso.

Y lo más grave: Como el Patrón de Ciencias de la Educación es el 6 de octubre, han tenido que cambiar la fecha de su celebración. ¡Y eso, tampoco lo olvidaría en la vida! ¡Eso, “es sagrado”!