Miguel de Unamuno y Jugo nació en Bilbao el 29 de septiembre de 1864. Profesor de Cultura Clásica, latín y griego. Filósofo, escritor perteneciente a la Generación de 1898. Murió en Salamanca el 31 de diciembre de 1936. La guerra incivil, como él la llamó, asolaba España. Poeta y dramaturgo. Uno de los pensadores más originales y fascinantes de nuestra civilización hispánica: “Hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento”. Magistral. Intelectual comprometido y consecuente, tal como evidencia su azarosa vida. Trascendencia, que no sólo no ha perdido vigor, sino que se renueva constantemente. Así sucede con todos aquellos autores, que en todo tiempo y lugar, abordan la naturaleza humana sin trampa ni cartón. Incluso aunque se les persiga, mate, censure, oculte o prohíba; su voz no deja de escucharse. Tal es el potencial de los libros y los pensamientos elaborados con honradez intelectual. Nos dice Unamuno “El triunfo supremo de la razón es arrojar dudas sobre su propia validez”. En estos días afrontamos la recta final de una campaña electoral, en general, zafia y analfabeta funcional. La grey política, que se mueve entre el sectarismo, la endogámica y todo el catálogo de complejos que generan, nos infravalora como ciudadanos. Sirve mejor a su carísimo tren de vida y privilegios, que seamos sus obedientes súbditos. ¿Y la Constitución y las instituciones de gobierno de nuestra democracia? Bueno, hacen bonito, pero que no les estorben. El poder es otra cosa. Están muy atareados tratando de embrutecernos mutilando a conveniencia el conocimiento. Ni rastro de cultura política. No hay atisbo de pensamiento político. Venga de dogmas, sectarismo ideológico y de convertir nuestra milenaria historia, en anémico relato revanchista. Precisamente para comprender mejor la historia, en todas sus dimensiones y alcances, Unamuno creó la voz Intrahistoria. “Vida tradicional, que sirve de fondo permanente a la historia cambiante y visible” (RAE) Jamás debemos conformarnos con lo que nos repiten hasta la saciedad. Tampoco con lo que se empeñan que veamos. Es más importante averiguar lo que se oculta. Debajo de esa propaganda discurren pactos, estrategias y conveniencias. Anidan políticos profesionales que necesitan vivir de la industria del poder, porque no tienen arte ni oficio. “Nunca olvidemos que el diablo es un ángel también”, Unamuno.