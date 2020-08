VOX LLEVA LAS RIENDAS

Que se celebre un pleno en el Congreso de los Diputados para que el Presidente del Gobierno informe sobre lo tratado en los Consejos Europeos y que el protagonismo se lo lleve un partido que se reconoce como la ultraderecha, es para preocuparse. Vivimos una situación que supera las posiciones ideológicas. El covid-19 no distingue entre posiciones de izquierda o de derecha y tanto para combatirlo como para solucionar los problemas que su propagación genera, la unidad de los principales partidos sería el arma más eficaz. Esa es la estrategia que se impone en las democracias europeas, haciendo causa común los partidos con vocación de gobierno y quedando al margen los que defienden posiciones de derecha radicales. Guste o no guste, ha sido el presidente Pedro Sánchez quien ha representado a España en los Consejos Europeos y le corresponde, por tanto, dar cuenta de lo tratado en las reuniones, y de los acuerdos que se hayan adoptado. De eso se trataba el pleno y había materia suficiente para que los partidos formulasen las preguntas que fueran necesarias para recabar suficiente información que, por extensión, alcanzaría a toda la ciudadanía. Nada de lo que se trató en los Consejos Europeos fue noticia de portada el día siguiente a la celebración del pleno. La noticia más relevante fue el anuncio de VOX que había decidido presentar una moción de censura al gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. (Lo de socilacomunista es un latiguillo imprescindible para atraer la adhesión de los nostálgicos franquistas). La moción de censura de VOX acaparó las tertulias donde se debatían los efectos que provocaría en relación con el futuro de los partidos de la derecha. La información que diera el presidente sobre los tratados en los Consejos Europeos, despertó menos interés que las noches de insomnio de Pablo Casado ante semejante noticia. El PP será el primer partido de la oposición si tenemos en cuenta los escaños que ocupa en el Congreso, pero es VOX quien lleva las riendas de la derecha española. Suscribo las palabras de la ministra María Jesús Montero en la Cadena SER: "Necesitamos una derecha moderada que sea capaz de aportar su punto de vista y que sea patriota". Un partido de derechas moderado con posibilidades de gobernar ofrece estabilidad. Pero con Pablo Casado al frente del PP es pedir peras al olmo. En democracia no se puede liderar un partido con vocación de gobierno mirando de reojo los lances de la ultraderecha.