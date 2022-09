XI Encuentro del Mediterráneo

El XI ENCUENTRO DE LAS ARTES Y DE LAS LETRAS DEL MEDITERRÁNEO - ALMERÍA 2022, vuelve a citarse como un lugar donde la Literatura y las Artes Plásticas comparten espacio. Una plataforma común de encuentro donde los diferentes movimientos literarios y artísticos comparte los esfuerzos y las sinergias, en un compromiso de mostrar las últimas tendencias. En esta ocasión, estará dirigido a las escritoras y escritores de Guinea Ecuatorial, contando con la participación del escritor, poeta y dramaturgo Recaredo Silebo Boturuen. Junto al poeta invitado, también intervendrá la escritora, poeta y Finalista del Premio Andaluz de la Crítica, Teresa Gómez, de Granada, que actuará junto con el cantautor Lucas Pez Mago, Madrid, que presenta nuevo disco: Cuerpo de Ventana. El escritor y poeta Joaquín Piqueras García, Premio Nacional Poesía Antonio González de Lama, de Murcia, España, clausurará los actos. Para esta edición, MECA MEDITARRÁNEO CENTRO ARTÍSTICO presentará las Exposiciones de Arte Contemporáneo PHANTASIA, dentro del marco expositivo PhotoESPAÑA 2022. Bajo la dirección general de Fernando Barrionuevo y Rosa Muñoz Bustamante y los comisariados de Pedro Osakar, Asunción Lozano, Mar Garrido y Orestes González, MECA Mediterráneo Centro Artístico presenta por cuarto año consecutivo tres grandes proyectos expositivos, dentro de la sección oficial de PhotoEspaña 2022, coincidiendo con su 25 aniversario, y que bajo el título general PHANTASIA, van a ofrecer una recopilación de obras de una selección de 9 artistas que cuentan con un amplio recorrido profesional de ámbito nacional e internacional y que nos introducen en nuevos mundos que nos van a desvelar realidades inéditas con la visión única y original de los autores. Las imágenes que cada artista genera con su fantasía aparecen per se, contraponiéndose al conocimiento de la realidad existente. Como cada año, la Universidad de Almería colabora en el desarrollo de los proyectos y en esta edición además contará con la colaboración de Culture Lab at The Plaxall Gallery de Nueva York, gracias a la coordinación que el artista Francisco Uceda ha desarrollado para que, desde Almería, MECA PHE 2022 pueda disfrutarse también en Nueva York. Las actividades comenzarán el viernes 9 de septiembre hasta el viernes 11 de noviembre del presente año, a las 20,00 hrs, en MECA Mediterráneo Centro Artístico.