La adición del siglo XXI

Con bastante fundamento médico, se ha llamado a la pornografía la nueva droga, pues dispara una serie de mecanismos cerebrales similares a los de los drogadictos, como comprobó hace años el departamento de psiquiatría de la Universidad de Cambridge.

Lo que a veces comienza por juego, curiosidad o seducción, termina arrastrando, con más o menos complicidad de la persona, por una pendiente en que se entrelazan el vicio y la enfermedad mental. A la búsqueda inicial del placer se añade una necesidad imperiosa de actuar para reducir la ansiedad o malestar psíquico, y se pierde incluso el placer. Aunque la pornografía ha existido siempre, y con un aumento después de la revolución sexual de los años 60, se ha extendido por el uso de internet. Tres factores hacen que internet sea hoy el principal escenario de este tipo de delitos: lo fácil que es acceder a ella y sus contenidos, que esté al alcance de cualquier persona y edad, y que se trate de una actividad anónima.

Por su asociación a la criminalidad y la capacidad adictiva, es un tema que preocupa a muchos médicos y otros profesionales de la salud y del orden público. Un 80 % de las imágenes son violentas, y un número no despreciable está puesto en la web en contra de la voluntad de los "actores". La percepción del mundo y de las otras personas se modifica con la pornografía. Poco a poco, pero pronto, todo se aprecia deformado: se ven los cuerpos solo como objetos, se pierde el gusto por lo realmente bueno y siempre se quiere más consumo. Te recomiendo que conozcas un proyecto llamado DALE UNA VUELTA (https://www.daleunavuelta.org/). Surgió hace seis años y se trataba de hablar, hablar y hablar sobre la influencia de la pornografía en el consumidor y en su entorno más cercano, pareja y familia. En esta web encontraras: cursos, talleres, sesiones on line, artículos con ideas y sugerencias para superar esta adicción. Ahora se publica un libro gratuito titulado DOPAMINA, que te puedes descargar desde su web. En el libro y desde distintos ámbitos, se ofrecen una visión amplia del mundo de la pornografía, de la sexualidad, de la adicción y de las redes sociales, de la industria del sexo. También se incluyen testimonios, entrevistas, y algunos datos y estudios. No es un libro, es más bien una guía, una herramienta. Te sugiero que empieces por donde quieras y termina donde prefieras. Saborea lo que te guste y recomienda lo que sea útil. Lo más importante, al final, es darle una vuelta, reflexionar, decidir con datos, con libertad.