El agro, fortaleza almeriense

Este fin de semana próximo se cumplirá un año desde que el Gobierno de España decretara el primer estado de alarma por la COVID19. Centrándonos en el tejido empresarial de Almería, ha sido un año negro para la mayoría de sectores económicos, pero ha habido uno, que como esencial no ha cesado su actividad, que ha salido fortalecido durante este curso. Se ha encontrado dificultades en su camino: incertidumbre inicial en los mercados, adaptación a las medidas sanitarias, también un Brexit en mitad de este escenario, etc. Sin embargo, no sólo ha sabido seguir adelante, sino que ha aumentado, batiendo récord, las exportaciones; además, ha demostrado su capacidad de reinventarse en momentos de máxima dificultad encontrando nuevos canales de comercialización, entre otras cosas, sin dejar de lado, y más aún impulsando, su camino emprendido hacia la sostenibilidad en distintas vertientes: residuo cero, eficiencia hídrica o economía circular. La agricultura es uno de los pilares de esta tierra, no son palabras, son hechos constatados incluso en este complicado año.