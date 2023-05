Amoreno Bonilla le ha salido el tiro por la culata con lo de Doñana. Con los científicos, el Gobierno y la Comisión Europea en contra, su proyecto de legalizar pozos ilegales cerca del Parque Nacional estaba de antemano condenado al fracaso. Pero él, como le confesó a la ministra, tiene el problema de los fascistas, que instrumentalizan a los agricultores del Condado de Huelva. Los fachas le están robando la cartera en esta campaña electoral. Así que lo de Bonilla era electoralismo puro y duro. Y la prueba de que la derecha no cree para nada en la conservación de la Naturaleza, del medioambiente, ni en el cambio climático. En eso se iguala con los neofranquistas, e incluso los adelanta por la derecha. Doñana para ellos, está bien, pero supeditada a sus intereses electorales del momento. La Diputación de Huelva está en juego, y el poder, todo el poder, es lo más importante. Mucho más que los linces. Mientras, han querido tirar de demagogia exigiendo obras hidráulicas que ellos saben que no son para mañana mismo. Cuanto mejor hubiera sido negociar todo el tema con el Gobierno no ahora, en campaña, sino en su momento, y haber buscado soluciones entre ambos. Pero la derecha deslegitima al Gobierno de coalición, y Bonilla estaba ensoberbecido con su triunfo electoral, así que con Doñana se ha querido marcar un Ayuso y le ha salido mal. Ahora toca ralentizar la tramitación de su ley-bodrio y esperar a que pasen las elecciones del día 28. Y a ver si entonces M. Bonilla se plantea el problema en toda su magnitud: la necesaria reconversión agraria del entorno del Parque Nacional. No son posibles más regadíos, y menos con las sequías, que van a ser cada vez más recurrentes y pertinaces. Y eso vale para el resto de Andalucía. Para Almería. Para el Poniente y el Levante: las barbas del vecino se han puesto a remojar.

Por cierto, ¿saben quién es el consejero de medioambiente de la Junta?: el ínclito Fernández-Pacheco. El mismo que dejó la Rambla Obispo Orberá al solitrón –3000 horas de sol al año en la Almería que quiso ser Costa del Sol una vez– y lo disimuló con unos horrendos macetones, para que los amigos hicieran negocio con el aparcamiento. El que quiso arrancar los ficus y las palmeras de la Plaza Vieja y dejarla yerma y asolanada, hasta que un alto tribunal le yuguló el proyecto. ¡Qué se puede esperar de este sujeto en medioambiente!