España celebra hoy elecciones municipales para elegir a los alcaldes y concejales que gobernarán sus 8.131 municipios los próximos cuatro años. Hoy no se decide el presidente del Gobierno y en Andalucía tampoco se elige al presidente de la Junta. Hoy, 28 de mayo, lo que los almerienses determinan es el alcalde o alcaldesa que regirá sus destinos hasta 2027, que no es poco.

En una sociedad como la que nos ha tocado vivir, en la que se mezcla y se confunde todo con una pasmosa facilidad, conviene aclarar que todos y todas, usted y yo, lo que decidimos hoy es el programa o el proyecto de ciudad o de pueblo que cualquiera de los partidos y agrupaciones que concurren en las municipales quieren desarrollar a lo largo de la legislatura. Aquí, no nos engañemos, no se trata de definir el “procés catalá”, el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, la presencia de alguno de ellos, cumplidas las penas, en las candidaturas de Bildu, la modificación del delito de sedición en el Código Penal o nuestra política exterior del futuro. Aquí nos bajamos a la tierra desde la nube permanente de campaña en la que vivimos para acercarnos a lo que más cerca y de lleno nos afecta. Lo que hoy se decide en todos y cada uno de los 103 pueblos de la provincia de Almería es, ni más ni menos, que el modelo de sociedad, de convivencia, de economía de andar por casa o de limpieza, farolas, asfaltado, jardinería, despoblación o abastecimiento para un periodo de cuatro años, una legislatura. No nos confundamos o no se confundan, que luego vienen las quejas, las protestas o la resignación aparejadas al lamento constante que no se escucha o la pataleta inconsciente no atendida. Dicen las encuestas que ocho de cada diez ciudadanos tienen decidido su voto antes de la campaña electoral. Y que ésta sólo contribuye a reforzar una idea o concepto que ya tienen predeterminado desde hace meses o, incluso años.

De ahí que tanta fanfarria y toque de claxon a golpe de vehículo propagandístico no deja de ser un concepto que forma parte del sistema y que viene a configurar la fiesta de la democracia, que para eso la disfrutamos. Por más que nos empeñemos en ruidos celestiales que llegan de los timbales y trompetas de los músicos que acompañan a la troupe circense, la realidad siempre se impone a la ficción.

Los presupuestos son los que son, los ingresos también y la capacidad de gestión la de siempre. De ahí que en un día como hoy, en el que de verdad usted y yo tenemos en nuestras manos la capacidad de influir en el destino de nuestro pueblo o nuestra ciudad parece más que razonable que pongamos en una balanza lo hecho durante la legislatura que termina. Si el peso se decanta hacia el lado positivo, sigamos o sigan con quienes les gobiernan. Si es al contrario, busquen otras fórmulas, que se las ofrecen. Ustedes deciden y eso, piénsenlo, es mucho, muchísimo.