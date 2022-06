Cuatro años en el laberinto del minotauro

Importa que políticos elegimos para que nos representen gobernando nuestra Nación. También nos representan en el escenario de la política internacional. Importa mucho que los ciudadanos tengamos pensamiento histórico y político. Nuestra principal riqueza es la educación, y el conocimiento de nuestra cultura. Importa que tengamos respeto por nuestra Nación, lugar donde nacemos. Nada tiene que ver con la barbarie de los nacionalismos endogámicos y totalitarios. Así se construye la democracia, el sistema de gobierno donde toda la sociedad, sus ciudadanos, acordamos respetar la separación de poderes. Pactamos trabajar y contribuir en la construcción de los servicios públicos. Sin libertad y educación no hay ciudadanía, responsabilidad, ni solidaridad. La única igualdad real es la igualdad ante la Ley. La democracia se respeta o se niega. Es tan claro y contundente como el embarazo. Se está o no se está embarazada. Las derivas de las ideologías políticas establecidas desde 1789, derecha, izquierda, y el recurrente centro, venden cambio, progreso e igualdad. En la práctica es sometimiento, cuando manosean las reglas que exige la democracia. Miseria intelectual y económica. La democracia, como todo lo humano, es imperfecta. No obstante, es el sistema de gobierno con el que ponemos freno y supervisión, a la perpetua seducción que ejerce el afán de dominio sobre la naturaleza humana. El poder nos deslumbra. Tendemos a que sea ilimitado. Por inmediatez y consecuencias, el siglo XX nos lo enseña con toda claridad, aunque no queramos aprenderlo. El Minotauro arrendado en Moncloa, celebró el pasado miércoles estos largos y ruinosos cuatro años en el poder. Jamás de gobierno, porque siempre han actuado y actúan creyéndose por encima de la ley. Nada más hay que ver quiénes son sus socios en esta coalición pobresista y sectaria. Con la inmoralidad que le caracteriza, habló el Minotauro a su grupo parlamentario: "Se ha dicho y se ha escrito mucho sobre la moción de censura de hace cuatro años. Pero yo creo que esa moción de censura reforzó a las instituciones y a la democracia española. Desde entonces España cuenta con algo fundamental para el correcto funcionamiento de nuestra democracia. Y es un gobierno ejemplar, que respeta la división de poderes y que prestigia sus instituciones". Como decimos en Almería; esto ¿qué es lo que es?