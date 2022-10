La apariencia física en la vida

En el mundo actual, el que vivimos a diario, donde la comunicación tomó un especial protagonismo, resaltan el cuidado y la atención que requiere la imagen de las personas, así como el de la empresa. La higiene, el vestuario y la actitud corporal resultan determinantes a la hora de lograr el éxito en el trabajo. En una sociedad con tantísima competencia no podemos "abandonarnos a nuestra suerte". Amigo lector, no dude que la apariencia física, que influye en la mayoría de los aspectos de nuestra vida es un hecho totalmente contrastado. Y si lo focalizamos al terreno laboral aún más.

De pura casualidad, cayó en mis manos, un facsímil de un estudio de la Universidad de Michigan, en el que pone de manifiesto que las mujeres obesas o con sobrepeso sufren más desempleo y peores condiciones económicas que las que no sobrepasan su peso ideal. ¡¡Es una pena!! Pues sí, pero la sociedad consumista nos lleva por esos derroteros.

No es nada nuevo, tomó fuerza e imprimió carácter, que los trabajadores de una empresa son la cara visible de la misma.

Si bien es cierto que nuestra apariencia es la carta de presentación que ofrecemos a la sociedad, una buena imagen y con estilo no es algo que dependa de la talla. El cuidado de la higiene, los detalles y la ropa adecuada en la persona son elementos fundamentales para lucir de forma correcta en el desempeño de prácticamente cualquier trabajo. De nada sirve todo esto si el candidato llega tarde a la entrevista de trabajo o no sabe expresarse. Además, la palabra, el verbo, no son la única forma de comunicarse, hay que cuidar el lenguaje corporal, ya que nuestros movimientos y gestos externalizan lo que pensamos.

La entonación, así como el contacto visual, los gestos, el manejo de las manos y la posición corporal, definen la veracidad de nuestros mensajes. Proyectar confianza con la postura adoptada del cuerpo y la actitud es vital, siempre sin caer en la soberbia o mala educación, que de eso hay gente "bien servida".

Con independencia de la actitud y de la aptitud, el gesto de una sonrisa puede denotar desaliño, tristeza, inseguridad y dejadez de la imagen personal. La higiene, la forma de ir vestido/a, y la actitud en las relaciones interpersonales como conocer gente en los eventos, o incluso, encontrar pareja son condicionantes del éxito.