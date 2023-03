Resulta que el bono social de electricidad -un descuento en la factura de la luz- lo puede cobrar cualquiera que sea familia numerosa. No han incluido el requisito de la renta baja. Ahora han caído en ello estos "lumbreras" que hacen las leyes. Yo no sé qué hacen los asesores, los abogados del Estado y todo ese equipo de chupópteros que los ministros tienen a su alrededor, que parece que no asesoran como deben a sus jefes para prevenir estos errores en las leyes, decretos y demás normas. Si el político, en su afán demagógico, no advierte el coladero de sinvergüenzas, los asesores sí están duchos en la materia para avisarle antes de la catástrofe, ¿no?

Pero, aunque consejeros de Madrid y "gente de bien" de la derecha y la extrema derecha -y algún imbécil de la izquierda también- se hayan colado en el bono eléctrico sin ningún principio ético, el escándalo no ha tenido comparación, en volumen y ruido, con el de las rebajas de penas a los delincuentes sexuales por la ley del Solo Sí es Sí. Por dos razones, creo: porque lo están cobrando ellos -la derecha y los fachas, digo-, y porque esta norma provenía de los socialistas, no de Unidas Podemos. No es lo mismo el ataque a la izquierda que el ataque a uno de los partidos dinásticos y turnantes en el poder. En la otra ley había una diana clara a la que tirar desde los periódicos y las tertulias televisivas: la ministra de Igualdad, Irene Montero. Era un muñeco del pim-pam-pum fácil, por ser la esposa de Pablo Iglesias. La cajera del supermercado que decían en la derecha, no importaba las carreras que tuviera. Además, se trataba de una ley con connotaciones sexuales, la bestia negra de la derecha y el neofascismo, en general, la bestia negra de la mentalidad nacionalcatólica española. Esto no es lo mismo: se trata de un mero asunto de dinero. De poco dinero, además. Y ya se sabe que robar al Estado va en el ADN de la idiosincrasia nacional. O sea, que no es tan grave. Con Podemos eran necesarias las campañas de calumnias, bulos y fakenews, los procesos judiciales luego archivados uno tras otro, el acoso a domicilios y familias, etc. La causa era importante: cargarse a los comunistas. Primero a Monedero, luego a Pablo Iglesias y después a Irene Montero. Pero esta vez lo del bono eléctrico no ha sido tanta carnaza para los periódicos y televisiones amarillistas vendidos a la derecha y a los fachas. Que son muchos.