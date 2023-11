Por una cabeza” es una expresión popular de Río de la Plata, Argentina. Relacionada con las carreras de caballos ganadas por un estrecho margen. Está locución pasó de la hípica a la vida cotidiana, transformándose en la frase “perder la cabeza”. Su significado tiene que ver con las pasiones amorosas. También con los quebrantos de la vida y las decisiones que tomamos. O las decisiones que otros pretenden tomar por nosotros. En 1935 todo ello se encarnó en uno de los tangos inmortales interpretados por Carlos Gardel. La letra es de Alfredo Le Pera y la música de Gardel. “Por una cabeza, todas las locuras. Su boca que besa, borra la tristeza. Calma la amargura”. El cine ha incorporado este bellísimo tango a las bandas sonoras de numerosas y dispares películas. “Cuantos desengaños, por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego, otra vez, quiero besar”. El pasado 22 de octubre se celebraron en Argentina elecciones presidenciales en primera vuelta. También se elegían 130 diputados y 24 senadores. El resultado es sorprendente dada la dramática situación educativa, moral, social y económica que atraviesa el país. Las encuestas ni se acercaron. El peronista Sergio Massa (UP) actual ministro de economía, ganó con un 36,7%. Seguido de la formación encabezada por Javier Milei (LLA) con el 30%. La formación de Patricia Bullrich (JXC) con 24% sufrió un duro revés, quedando fuera de la segunda vuelta. Ninguno de los candidatos obtuvo el porcentaje de votos que establece la Constitución argentina para ganar en primera vuelta. El 19 de noviembre los argentinos votaran en segunda ronda (balotaje) la elección de quien será presidente de Argentina durante cuatro años. Los análisis de esta situación de periodistas politólogos, economistas, etc., son más que interesantes. El periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre “¿Cómo puede ser que un gobierno con una inflación anual del 140% sale primero en la elección? Dice Jorge Fernández Díaz, creador en sus novelas (El puñal, La Herida, La traición) de Remil, un personaje que nos ayuda a entender Argentina como pocos, “El drama de elegir entre las brasas y el fuego…la lucha contra un sistema feudal que quebró y corrompió a la sociedad y la hundió en este infortunio sin fin” (La Nación, 29/10/23) Necesitamos pensar; democracia, autoritarismo y totalitarismo.