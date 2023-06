Anda, y ahora, en esta precampaña, ¿de qué hablamos? Espero que mis líderes me indiquen pronto de qué va a ir esto, porque acabamos de salir de un debate durísimo sobre Bildu, ETA, las alianzas de Pedro Sánchez y todo lo que interesaba denunciar en una campaña de elecciones municipales y autonómicas. ¡Joder, que parecía que el presidente se presentaba a alcalde en todos los pueblos y ciudades del país! Pero le hemos dado fuerte, digo. Por aliarse con quien no debe. Y por prepotente. Que se joda.

Pero ahora, cansados ya de todo ese argumentario de ámbito nacional, ¿de qué vamos a hablar? ¿Otra vez le vamos a dar vueltas a lo mismo? ¿Y cuándo hablamos de las cosas de comer? Porque ahora, en las elecciones generales, lo que nos jugamos son las cosas de comer: la subida de precios, que parece moderarse últimamente, como se moderó, y mucho, la luz y la gasolina; el paro, que no ha dejado de bajar en los últimos meses, quizá debido a la paz social y a la reforma laboral; el salario mínimo, que nunca se ha subido tanto, al igual que las pensiones, ahora vinculadas al IPC; las ayudas sociales a los colectivos minoritarios, que también han aumentado… No sé…, lo mismo hablamos de la Sanidad, aunque no creo que sea muy conveniente ahora que se intenta privatizar y depende de las comunidades autónomas. Por cierto, la gestión que hizo Pedro Sánchez de la pandemia tampoco estuvo mal. Y eso que no paramos de ponerle palos en la rueda, como buenos patriotas que somos. En este asunto no deberíamos profundizar mucho, no vayan a sacarnos lo de las residencias de ancianos en Madrid y tengamos que dar cuenta al final de esas muertes. ¿De medio ambiente? No sé si nos conviene con el lío que ha montado el Bonilla con Doñana, que hasta la UNESCO le va a quitar el título de Reserva de la Biosfera, con el perjuicio económico que eso conlleva para el Parque Nacional. Ah, ya está, hablamos del Sí es Sí. Pero eso ya está manido de tanto criticarlo y no nos van a hacer mucho caso. Hablamos de Cataluña: igual, suena ya antiguo. Además, nos pueden sacar lo del A por ellos, oeeeee. Porque de Educación, Justicia, Bancos y Seguros, beneficios de grandes empresas… No creo que nos interese meternos en Economía, en estos últimos cuatro años no ha ido tan mal y las perspectivas de futuro son buenas. ¿De qué hablamos en esta precampaña, de qué? A ver las consignas que dan mis líderes. Qué agobio.