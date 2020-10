Eso que tú nos das, Pau Donés

Pau Donés, cantante de Jarabe de Palo, murió el 9 de junio, pero aún nos sigue dando leeciones de vida. El miércoles al fin pude ver la película documental 'Eso que tú me das' en la que charla con Jordi Évole apenas dos semanas antes de fallecer, cuando ya sabía que el tiempo se le agotaba. No es una película para llorar. Tampoco una biografía rememorando batallitas y éxitos. Es un canto a la vida. Una introspección que ahonda en su manera de entender el mundo en la que no había espacio para el odio o el rencor. "¿Que opinas de los 'haters'?", le decía Évole. "Pues que me entristece por ellos, porque no hay que odiar a nada ni nadie. Querámosnos y lo que no guste, dejadlo de lado. El odio no lleva a ninguna parte", respondía Donés con un hilillo de voz. Imagino que cuanto se está en su situación, ante la certeza de que en un día o dos todo se puede acabar, la mente discurre con más claridad. Pero esta es solo una de las muchas lecciones vitales que deja 'Eso que tú me das'. "Que esta vida dura cuatro días y tres ya han pasado", decía. Y así es. Vayan al cine a verla.