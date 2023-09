No sé porque me da, pero la noche ha tenido que ser mala para conciliar el sueño. Para algunos por este calor del famoso veranillo de San Miguel y para otros, como Feijóo, por el nervio de la votación de hoy en el Congreso de los Diputados. Tom Cruise lo tenía más fácil en ‘Misión Imposible’ que el líder popular. El problema es que ha llegado tarde, yo diría, a destiempo. El presidente del PP tenía el momento perfecto en las elecciones generales para sacar pecho y ganar la batalla a Sánchez con lo que está haciendo ahora. Con propuestas, como las que escuchamos ayer en la Cámara Baja, para combatir al imbatible Pedro Sánchez. Propuestas que se escucharon muy poco en época electoral y que van acompañadas de manifestaciones en la calle con el apoyo de expresidentes del Gobierno. Igual esa podría haber sido la clave, pero Núñez Feijóo se equivocó con su campaña electoral y se confió con las encuestas. Su última semana fue clave y perdió el voto socialista (por miedo a Vox) que estaba harto del presidente en funciones. Recuerden las palabras de Abascal afirmando que si el PP llega al Gobierno, en Cataluña se amaría de nuevo. De ahí que arrasase el PSC. Luego los pactos y peleas en varias autonomías con gestos de Vox, como quitarse de minutos de silencio por asesinatos a mujeres, que han generado rechazo a los votantes populares. El PP incluso renegó de los debates electorales y su presidente no acudió al de la televisión pública. Un error garrafal por la encerrona de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez a Santiago Abascal. Un resultado que todavía en Génova no comprenden. El debate de ayer y lo que ocurrirá en las próximas horas puede ser lo más importante para la carrera política de Feijóo a nivel nacional. O no, y puede haber un milagro. Pero la historia, lo más probable, es que se repita y veremos a un Sánchez sonriente riéndose de la bancada popular y a un Puigdemont de visita en el Congreso. Es triste que los populares pidan el voto a los diputados socialistas con el momento que han tenido de mayorías absolutas de Ayuso y Martínez-Almeida. Desaprovecharon el momento. Quizás tengamos repetición electoral, después de las Navidades o durante las fiestas. Todo estará por ver. De momento nos esperan días de nervios y de debates tensos y peleones.