La destrucción del verdadero feminismo

"Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos…como sabéis tengo riquezas propias y no codicio las ajenas, tengo libre condición y no gusto de sujetarme". Este fragmento pertenece al discurso de la pastora Marcela, escrito por Cervantes en la Primera Parte de Don Quijote de La Mancha (Capítulo XIII) Queridos lectores, probablemente el pensamiento político y movimiento social, que desde el siglo XVIII conocemos como feminismo, sea la rebelión contra el poder establecido más antigua y continuada del mundo. Actitud ante la vida, que tantas veces paso desapercibida. Reacción lógica ante una realidad injusta, que atañe e implica a toda la sociedad. Anhelo civilizador, pensamiento de mujeres y hombres, que comprendían y comprenden la rebelión de las mujeres. Se inició en el Neolítico, en el mismo proceso social por el que se impuso el patriarcado, como sistema de ordenación de las sociedades humanas, tanto en el ámbito público como en el privado. El diccionario panhispánico del español jurídico define patriarcado como "Predominio de la autoridad de los varones en una sociedad o grupo social". La feroz crisis de civilización que vivimos se caracteriza por la imposición grosera y grotesca, de liberticidas formas de mentira. También afecta al feminismo histórico. Los hombres y las mujeres no somos enemigos. Juntos formamos la Humanidad desde que comenzó el procedo de Hominización. Véanse las investigaciones en diferentes campos del yacimiento de Atapuerca (Burgos) Negar la naturaleza humana, la biología, todo el conocimiento, nos lleva a destruirnos. El sexo biológico no es enemigo de la orientación sexual ni a la viceversa. El feminismo va más allá de las ideologías políticas, y desde luego no pertenece ni a la izquierda ni a la derecha, doctrinas surgidas en la Revolución Francesa. Para conocer y comprender la historia del feminismo es imprescindible acudir a la obra de la historiadora Gerda Lerner (Viena, Austria 1920-Wisconsin, Estados Unidos, 2013) En 1986 publicó La creación del patriarcado (Oxford University Press) Para G.L. con el Neolítico nació el patriarcado y la explotación de las mujeres, apropiándose los hombres de su trabajo, y de todos los ámbitos de su vida. Soportaban una elevada carga económica y social. Pero ¿ y su entidad política, jurídica y acceso al conocimiento? Esa es la clave.