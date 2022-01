Con diálogo

Este año hemos conseguido grandes avances y logros para nuestra ciudad, gracias a dejar el sectarismo político a un lado y avanzar desde el diálogo.

En enero logramos que se aprobasen las propuestas de "Pirotecnia Cero" con el objetivo de que tanto personas con hipersensibilidad acústica y TEA, así como también animales no se vean más afectados por el sufrimiento que produce el estruendo de los fuegos artificiales. También salió adelante nuestra moción de crear un Punto Limpio en el centro de la ciudad con el fin de que la gente no tuviera que desplazarse a la hora de tirar enseres viejos a polígonos del extrarradio de la ciudad. Esto unido a una campaña de concienciación para no tirar toallitas higiénicas al inodoro, un problema mayor que afecta a nuestra red de suministros y, por ende, a nuestros bolsillos.

Conseguimos un gran hito cultural con nuestra moción de Arte Urbano. Con esto queremos que Almería se llene de grafitis. Multitud de ciudades del mundo ya atraen a visitantes que quieren disfrutar de estas obras de arte urbanas. También sacamos adelante una propuesta para mejorar la seguridad vial de nuestra ciudad con el objetivo de reducir los accidentes de tráfico.

Los fondos europeos Next Generation llegarán a Almería como agua de mayo y, por eso, creamos una moción para que la empresa municipal encargada del Plan Estratégico 'ALMERÍA 2030 SLU' se optimice, tenga más personal trabajando en ella y que los proyectos presentados para mejorar Almería se consigan. Sin duda alguna, estos fondos pueden cambiar el destino de nuestra ciudad.

En julio, asistimos a la inauguración de la primera playa canina de Almería. Fue algo decepcionante pues el entorno no invitaba a llevar allí a nuestras mascotas, motivo por el cual fuimos críticos y solicitamos mejora de servicios en la zona, así como acotar otra parte del litoral para abrir una segunda playa canina este año 2022. Eso sí, esperamos que en mejores condiciones. En septiembre, logramos que Pescadería-La Chanca tenga, en un futuro próximo, una residencia de ancianos. Finalizamos el año con dos mociones aprobadas por unanimidad: Una ruta del mercado artesanal para revitalizar el casco histórico, y la creación de planes de empleo para mujeres víctimas de violencia machista; hacer de Almería una ciudad justa y solidaria con los colectivos más vulnerables, ha sido, es y será, uno de nuestros principales horizontes.

En el año 2022, confiamos en que nos dejen seguir trabajando para que Almería camine con paso firme a una ciudad más verde, más limpia, más vanguardista y social. Una Almería de la que enorgullecerse. Feliz año, vecinos.