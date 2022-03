El esquivo jaque mate

Los ucranianos luchan por la libertad. Defienden con sus vidas la dignidad de la Nación que es su hogar. Revitalizan la Unión Europea. Son ciudadanos no vasallos. Dan ejemplo al mundo reivindicando los mejores principios morales de la cultura occidental. A Putin se le resiste el jaque mate en este tablero de ajedrez donde nos jugamos el presente y como reconstruimos, recordamos y trasmitimos el pasado. Nos jugamos si habrá futuro porque como nos enseña Fray Luis de León "La paz excluye toda resignación ante la injusticia". Como hijo de Stalin, intriga para arrasarlo todo. Manda una columna de sesenta y cuatro kilómetros de tanques, artillería remolcada, vehículos blindados e incineradores. ¡Nos negamos a la barbarie! El valor de la sociedad ucraniana y su Estado de Derecho, se extiende por el mundo. También los hackers se han unido para combatir la propaganda rusa y sus ciberguerrillas. La iniciativa ha partido de Yegor Aushev, cofundador de Cyber Tecnologies en Kiev, con el lema "¡Ucranianos: es el momento de la defensa cibernética del país!" No hay medias tintas en el compromiso con la democracia, la libertad y la dignidad. O se construye o se destroza. Cada cual se retrata por más propaganda rebañapailas que hagan. Atacan las ciudades de Jersón, Járkiv y Odessa. Avanzan hacia la capital, Kiev, situada a orillas del río Dniéper, cuya fundación data del año 882 d. C. por el príncipe Oleg de Nóvgorod. Actualmente hay 20 universidades en Kiev que destacan en Lenguas Modernas, Matemáticas, Física y Astronomía, Ciencias Sociales e Informática y Sistemas de Información. Putin se formó en el KGB y la Stasi; destacadas instituciones en pro de la dignidad humana y la libertad política. El séptimo arte nos ayuda a comprender los alcances de nuestra realidad: Stalag 17 de Billy Wilder (1953) Dos mujeres de Vittorio de Sica (1960) 1,2,3 de Billy Wilder (1961) La hora 25 de Henri Verneuil (1967) Good Bye, Lenin de Wolfgang Becker (2003) La vida de los otros de Froilan von Donnersmarck (2006) Anonyma. Una mujer en Berlín de Max Färberböck (2008) y El niño 44 de Daniel Espinosa (2015) donde dos de sus protagonistas son supervivientes del Holomodor. Literalmente significa 'matar de hambre'. Fue la hambruna artificial impuesta a Ucrania por la antigua Unión Soviética gobernada por Iósif Stalin, entre 1932-1933. Murieron más de 8 millones de personas.