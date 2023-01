Siempre he tenido asociada esa Ley con el general, y con sólo ojear la Wikipedia, me he enterado de que fue aprobada el 4 de agosto de 1933 por las Cortes de la Segunda República. Se refería al tratamiento de vagabundos, nómadas, proxenetas y otros comportamientos considerados antisociales, a los que el general añadió los homosexuales.

Dicha ley no sancionaba delitos sino que "intentaba evitar la comisión futura de los mismos. No incluía penas de cárcel y pretendía acabar con la norma administrativa por la que los gobernadores civiles, podían imponer multas, que se sustituían por el arresto de quince días, lo que dio lugar a la figura del "quincenero"."

Para terminar la cita, aunque no había penas de cárcel, "el gobierno de Lerroux planificó la construcción de tres colonias penitenciarias en la España continental y una en la isla de Annobón". "De este modo, las izquierdas del primer bienio republicano habían establecido las bases para la represión durante Franquismo."

Por último, señalar que continuó vigente hasta su total derogación en el año 1995. ¡Vaya si duró!