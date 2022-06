El futuro de Andalucía está en tu mano

Hoy domingo todos vamos a tener en la mano la herramienta más poderosa que existe a la hora de determinar nuestro futuro: el voto. Votar es un derecho que a todos nos iguala y a todos nos permite ser parte activa de nuestro futuro. Y lo que está en juego hoy es ni más ni menos que el futuro de Andalucía. Es decir, el escenario y el territorio de nuestros proyectos, de nuestros sueños y nuestras inquietudes. Por eso no debemos desatender esta llamada a la participación, porque se ese modo estaríamos dejando a otros decidir por nosotros. Por eso es tan importante que hoy ejerzas tu derecho y votes. Y que lo hagas además en libertad, según tus preferencias, según tus valores y según tu idea de qué proyecto puede ofrecer más confianza y más seguridad a la hora de gestionar la Junta de Andalucía, para que de ese modo nuestro gobierno autónomo sea capaz de generar más oportunidades para más gente. Y para que Andalucía tenga un gobierno operativo y eficaz son necesarios los votos de todos, sin excepción. Sin votos no hay democracia y sin democracia no hay posibilidad para un futuro de progreso, de estabilidad, de creación de empleo y de confianza. Estoy seguro de que en esta nueva jornada electoral los almerienses volveremos a dar un ejemplo de compromiso cívico votando con convicción y alegría. Estoy seguro que va a ser una jornada muy especial para muchísimos almerienses, especialmente para los votantes más jóvenes que hoy se estrenan ante una urna, asumiendo así su compromiso ciudadano con la democracia y con la libertad. Del mismo modo, quiero agradecer el trabajo responsable de cuantos están prestando hoy un gran servicio en las diferentes mesas y colegios electorales, así como el de todos los funcionarios y servidores públicos que hoy redoblarán esfuerzos para que la jornada electoral se viva en Almería como siempre; con normalidad y sin incidentes. Soy muy consciente de la situación climática y de las alternativas y posibilidades de ocio familiar que presenta este caluroso domingo, pero quiero insistir en que el día es largo y que el tiempo empleado en emitir el voto es muy corto, por lo que estoy seguro que queda espacio para todo. Hoy más que nunca, tu participación responsable en esta jornada electoral va a ser determinante, porque vas a tener el futuro de Andalucía en tus manos. Feliz jornada electoral a todos.