Yo no me aclaro ni lo más mínimo con el tema de la amnistia. En parte se lo achaco a que no entiendo de Derecho, y a que no me gusta que los gobiernos se dediquen a otra cosa que no sea gobernar. Y como estamos en una democracia, todavía homologada por Occidente, creo en la separación de poderes. Cuando el general mandaba, la cosa era clara: Artº. 1.- En España manda Franco. Artº. 2.- En caso de duda, véase el Artº. 1. Y el general, dió 12 indultos generales, que no amnistías, para causas derivadas de la guerra “y similares”, amén del “indulto matesa”. Por cierto, que en el indulto del 69, tampoco se estiró mucho, porque perdonaba delitos que según el Código Penal vigente en ese momento, ya habían prescrito. Lo de la amnistía que quieren darle al currante de la política, que ¿tuvo? que emigrar a Bélgica, con “la maleta de cartón”, al modo de nuestros familiares que fueron a Alemania bastante antes, a “buscarse las habichuelas”, eso no lo veo claro. El pobre viajó en el departamento de equipajes cuando emigró, pero para mí que no fue por no tener dinero para un pasaje. Y ahora quieren superar al general, firmando una amnistía unipersonal.Un poco más y, ya puestos, lo beatifican sin proceso. Menos mal que igual piensan que el proceso de beatificación es algo penal.

¡Señor!, ¡Señor!, ¿por qué no se dedicarán a trabajar?.