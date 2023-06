El de las hormigas lo clavó

No, no me refiero a que estos insectos acertaran con sus sondeos los resultados electorales, aunque seguro que pueden hacer mejores predicciones que Tezanos. Hace un mes y pico apareció un tipo contándonos que había observado que las hormigas llevaban días sacando tierra de sus hormigueros de forma frenética, y algunos pensamos que si tuvieran sindicatos, la hormiga reina no las explotaría de esa manera: “¡Vamos, holgazanas, que lleváis quince horas seguidas excavando y no habéis sacado ni medio kilo!”. Pero los que saben de esto aseguran que la reina no da órdenes a sus obreras, que su única misión es poner huevos en lo más profundo del hormiguero para ganar en seguridad. ¿Sacaban tanta tierra para hacerlos más hondos y, por lo tanto, más seguros? ¿O lo harían para meterse más adentro huyendo de la campaña electoral que se avecinaba? Aunque carecen de orejas, estos insectos poseen un desarrollado sentido del ‘oído’ a través de sus patas por las vibraciones del suelo. Nosotros no lo percibimos, pero los gritos de algunos políticos en sus mítines hacen temblar el terreno y lo mismo las hormigas que hay en un kilómetro a la redonda huyen despavoridas a refugiarse en sus escondites, cuanto más profundos, mejor. Igual exagero un poco, pongamos en cien metros.

Pero no, los motivos de sacar tanta tierra eran otros. Corría el veintitantos de abril, con un calor que ni en agosto y sin una puñetera nube, cuando el joven Jorge Rey, que utiliza Youtube para, entre otras cosas, hacer predicciones meteorológicas por métodos tradicionales (por lo visto en su día predijo la llegada de ‘Filomena’ gracias a las cabañuelas), se llevó a su canal a un tal Pablo Ochera, observador de la Naturaleza, que dijo que había visto a las hormigas sacar tierra “como locas” de sus hormigueros, y que eso quería decir que en tres, cuatro o cinco semanas a lo sumo iba a caer bastante agua. Casi nadie le hizo caso y varios expertos se rieron de él, pero el tipo lo clavó: aún no ha parado de llover. Sin dejar sus avanzados métodos predictivos, la AEMET tendría que fijarse un poquito en las hormigas. En cuanto a Tezanos, que lo hagan ‘observador de la Naturaleza’ a ver si acierta algo.