La La zafia biografía del tiempo en el poder del gobierno del Minotauro de Moncloa, lleva como enseña "nunca tanta cantidad ministerial reunió tan ínfima calidad moral e intelectual". Evidente por el origen malvado de su acuerdo, su pésima gestión y las leyes ideológicas que han perpetrado. La coalición para el desgobierno y desmembramiento de España, no se puede comprender sin estudiar lo que sucede en Iberoamérica desde 1989. Comenzando por Cuba (30 de junio de 1989) y el juicio a Tomás Ochoa Sánchez, general de división de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Antonio de la Guardia, coronel del Ministerio del Interior (MININT) Jorge Martinez Valdés, capitán de las FAR y Amado Padrón Trujillo, mayor del MININT (Causa Nº1) Fueron condenados a muerte y fusilados. La autocracia de Fidel Castro acusó a catorce personas de estar relacionadas con el narcotráfico internacional. También del tráfico ilícito de marfil y diamantes en las aguas y espacio aéreo de Cuba. Pablo Socorro fue el periodista designado por la dictadura castrista para escribir las versiones oficiales del proceso judicial de dicha primera causa. La información era editada y controlada personalmente por Fidel Castro. Las libretas de notas del periodista eran revisadas y custodiadas. Les arrancaron páginas, por ejemplo, las referentes a la declaración de Eduardo Izquierdo contando que había recogido en Varadero al narcotraficante Pablo Escobar, para llevarlo a una casa de Castro en La Habana. Socorro, que escapó de Cuba en 1996, afirmaba en el diario Cibercuba (2019) "La verdadera causa de ese juicio solo saldrá a la luz cuando se derrumbe el régimen castrista". Nuestro actual gobierno alberga a ministros claramente adeptos al castrismo. También forman parte del proyecto personal de Fidel; Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla. Lo llamaron Socialismo del siglo XXI. Pero no es otra cosa que el totalitarismo comunista del siglo XX, con otras fuentes de financiación y usando las redes sociales como medios para su propaganda. No solo es Cuba, también Venezuela, Nicaragua, Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, México y Brasil. Argentina, dominada por el kirchnerismo, es el país que más han visitado el presidente y ministros del gobierno. "Se que muchas veces dije que el lobo venía, pero el lobo está acá" un fragmento de la canción "Fuego" de Intoxicados y Andrés Calamaro. Pensemos.