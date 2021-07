Ser madre es un plus en el curriculum

Andrea va a hacer una entrevista de trabajo y está tranquila porque tiene un buen currículum y extensa formación, valía profesional y experiencia suficiente. Su única preocupación es que lleva unos años fuera del mercado laboral, ya que decidió dedicarse a criara sus hijos. Ha acertado: los entrevistadores le dicen que se ha quedado desfasada porque el puesto al que aspira requiere de un plus que ella no tiene. Andrea piensa que eso es una lástima ya que durante esos años que se ha dedicado a sus hijos, se ha olvidado de ampliar su formación. Ante esa respuesta que se repite en sucesivas entrevistas, Andrea empieza a pensar que por criar a sus hijos ha dejado un hueco en su currículum, un espacio vacío en el que no puede indicar en qué empresa trabajó ni qué cargo desempeñó durante ese tiempo. Debe asumirlo: ser madre le ha empobrecido el currículum. Pero ella no se da por vencida y lo redacta de nuevo. Pero antes de tirar la toalla, repasa sus actividades como madre y descubre que ha ocurrido todo lo contrario, que ser madre es un plus y que le ha aportado una experiencia y unos conocimientos que antes no tenía. Ser madre le ha hecho sacar lo mejor de sí misma, le ha hecho descubrir todas las potencialidades que encierra el ser humano, le ha hecho multiplicarse por cada hijo. Porque ser madre debería de ser el primer título del currículum profesional, pues otorga un plus, ya que al ejercitar su maternidad ha desarrollado una serie de capacidades. Por ejemplo, la capacidad de asumir riesgo porque lo que da sentido a la vida son los proyectos, aunque sean arriesgados, y tener un hijo es un proyecto arriesgado o la capacidad de esfuerzo y sacrificio, porque ser madre conlleva muchas noches sin dormir, muchas renuncias, muchas entregas. Es una pena, pero esto se repite en muchas empresas. Me parece que la discriminación laboral a la mujer por el hecho de que quiere ser o haya sido madre es no respetar su dignidad. La maternidad supone generosidad, sacrificio, espíritu de servicio, pensar en los demás. Además, ser madre es una forma de mejorar como persona en muchos aspectos que son muy convenientes para el desempeño de una actividad profesional bien hecha y eficiente. Esta historia está tomada de un anuncio de la Federación de Familias Numerosas de Euskadi, que pretende ser un "homenaje a todas las madres, porque su tiempo, dedicación, cariño y abnegación son cualidades que debemos valorar en todos los ámbitos de nuestra sociedad".