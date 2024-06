Las decisiones que se toman en la Unión Europea no son ajenas a nosotros, tienen consecuencias en lo que sucede en nuestra ciudad. Tras el COVID, los trabajadores y autónomos de Almería consiguieron mantenerse a flote gracias a los fondos del Mecanismo de Recuperación de la UE, que no solo sirvieron para conservar los puestos de trabajo en unos momentos muy difíciles, sino que todavía están ayudando a generar riqueza y mejorar la ciudad en asuntos estratégicas como la vivienda o la lucha contra el cambio climático. Estos fondos han sido una gran oportunidad para Almería.

Si la alcaldesa de Almería presume de actuaciones de vivienda en Costacabana, El Zapillo, Pescadería o en el Barrio de los Pintores, y de mejoras en materia de comercio en el Mercado de Los Ángeles, es gracias al flujo constante de inversiones europeas.

Proyectos como el acceso al monumento de San Cristóbal y la construcción de un aparcamiento en el entorno, la remodelación de la plaza de la Administración Vieja, la mejora de la calle San Marcos, la intervención que se ha hecho en El Alquián, la recuperación ambiental del Delta del Andarax, la remodelación de la Avenida Cabo de Gata o el mismo soterramiento del AVE, han visto la luz gracias a los fondos europeos.

Igual que las actuaciones que se van a realizar en el campo municipal golf de El Toyo, en Cabo de Gata o en el Museo de Arte de Almería, y las que se están realizando en la Alcazaba o en el Katiuska. La lista es interminable, y ello sin mencionar las subvenciones que han recibido empresas almerienses para proyectos de eficiencia energética o de conectividad.

Conviene recordar que el PP votó en contra de la llegada de los Fondos Next Generation a nuestro país y que el entonces alcalde de Almería, Pacheco, junto con el presidente de la Diputación, viajó a Bruselas en apoyo a su partido a pedir que no se le concedieran dichos fondos a España. Por suerte, no lo lograron y hoy tenemos un país más próspero, que crea más empleo. Frente a la Europa en blanco y negro que propugnan el PP y sus socios de la ultraderecha, está la de los avances y el progreso que defendemos desde el PSOE. Por eso, este 9 de junio hay que ir a votar al PSOE. Son unas elecciones importantes en las que nos jugamos más empleo, más cohesión social y más igualdad, pues ya vemos que nada sucede por arte de magia.