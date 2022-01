Este título no es una descalificación, ni siquiera un ataque personal contra nadie. Todo lo contrario es el título de un libro escrito por el Almeriense y filósofo, Jesús Padilla Gálvez. El subtítulo lo dice todo y lo aclara mejor: Genealogía de una paradoja sobre la verdad y autorreferencia. Da la casualidad de que es el primer libro escrito en castellano sobre esto y que analiza además la paradoja de Epiménides. Solo hay otro más en el mundo, el de otro autor en inglés, que aborda la cuestión. El tema es interesante. Epiménides mostró en su época como era posible construir oraciones perfectamente correctas según las reglas gramaticales y semánticas pero que expresaban a su vez una contradicción en tanto que eran verdaderas y falsas indistintamente. La frase de carga ya la he mencionado otras veces. Epiménides dijo: "Todos los cretenses son unos mentirosos" (siendo él cretense -lo que hace de la frase algo extraordinario y digno de reflexión-). El libro de Padilla analiza todas las posibles soluciones a esta paradoja a lo largo de la historia, algo que ocupó la mente de filósofos de la talla de Aristóteles, Kant, etc. Pero el libro, en concreto, apuesta por el estudio de El Mentiroso en el marco de las expresiones ocasionales. La autorreferencia de la paradoja del mentiroso se deriva de expresiones referenciales que resultan de las informaciones expresadas circunstancialmente en el marco de un contexto circundante. Así el libro propone caracterizar las expresiones circundantes que determinan el significado referencial de El Mentiroso. Hablando en cristiano, El Mentiroso nos previene de las trampas que aparecen en el uso no racional del lenguaje, de las dificultades formales que nos puede acarrear presumir ciertas certezas dictadas por las palabras a lo largo de la tradición ya que estas nos han hecho olvidar que lo que designan en realidad es polisémico. Tanto la verdad como la mentira juegan un papel esencial en el comportamiento humano ambiguo donde se cruzan ideas que se posicionan ante la realidad. Jesús Padilla nos ayuda a entender estos conceptos en su libro, que recomiendo encarecidamente. El Mentiroso es un trabajo muy seductor y lleno de fuerza, una pieza única en lengua castellana que no puede dejar de estar en una librería. ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿Lo dicta el lenguaje? Las páginas de este libro ilustran estas diatribas.