El 30 de enero de 1948, hizo 75 años, fue asesinado el Mahâtma Gandhi, con motivo de la efeméride de su muerte, quiero dedicar este suelto al pensamiento del líder de la independencia de la India y gran ideólogo de la no violencia.

"Podemos conseguirlo todo por medio del amor. El amor nunca puede ser impaciente y tampoco puede ponerse furioso. Si este espíritu guía vuestro comportamiento con los hermanos musulmanes, su ira desaparecerá". Esto escribía Gandhi al joven Sanchidra Narayan el 3 de enero de 1946, mientras tanto, las autoridades de la corona británica preparaban el traspaso de poder a la India. "Jai Hind" (¡¡Victoria para la India!!), gritaban los manifestantes.

El proceso de independencia de la India en su configuración tuvo diversos protagonistas, la comunidad india y sus líderes, y el modo de proceder de los responsables políticos ingleses.

Ha pasado a la historia y su muerte no es el olvido, por eso fijé mi atención cuando leí todo el proceso de independencia, el papel de una de las personalidades más destacadas en el relato inicial de la descolonización, Mahandás Karamchand Gandhi. El movimiento independentista indio que contaba con más de tres lustros de labor política, no había conseguido movilizar a importantes sectores de la población, Gandhi en cambio, "ya fueran sus oyentes una persona o mil, su encanto y su capacidad de seducción no eran fruto de la elocuencia o de la retórica de sus frases. Eran su extrema rectitud como hombre y su personalidad las que impresionaban". Así le definía el que sería Jawaharlal Nehru, que participó con él en muchas de las movilizaciones, aunque no tenían la misma visión de futuro.

Era viernes aquel 30 de enero de 1948, hacía fresco ese atardecer en Nueva Delhi, el cielo estaba nublado y se presagiaban lluvias, al tiempo que soplaba una ligera brisa. El periodista Natharam Godse se adentró en el jardín a las cinco de la tarde; Gandhi con sombrero y sandalias, caminaba lentamente sobre un sendero de arena, apoyado en dos jóvenes mujeres, Nathuram Godse, lo saludó y disparó tres tiros a bocajarro hacia el pecho desnudo de Gandhi.

El recuerdo de la bondad en la persona de Bapu (los hindúes consideran a Gandhi como el "Bapu", que significa "el Padre de la Nación") y el mal recuerdo de los poseídos por la quimera de la violencia rescata a los seres humanos de la indeferencia.