En un sistema democrático es imprescindible la presencia de una oposición con capacidad para debatir con argumentos cualquier iniciativa que presente el gobierno de turno. El Congreso de los Diputados es el foro donde cualquier parlamentario que ocupe un escaño tiene el privilegio de poder expresar su opinión, a favor o en contra de las materias que se sometan a debate, con absoluta libertad. El PP cuenta con 137 diputados que gozan de ese privilegio y lo propio sería que controlasen al Gobierno en sede parlamentaria argumentando sus intervenciones, en lugar de emprender una oposición callejera utilizando el insulto para descalificar al presidente sin mayores explicaciones. José María Aznar ha tomado la iniciativa porque, al parecer, ha visto armas de destrucción masiva en la Moncloa y no tiene la menor duda de que Pedro Sánchez es un peligro para España. “Si la casa se está quemando no vamos a andar con matices”; “El que pueda hablar que hable, el que pueda actuar que actúe, el que pueda aportar que aporte, el que se pueda mover que se mueva”, ha dicho Aznar. Y Núñez Feijó, atendiendo sus indicaciones, anuncia tomar la calle con manifestaciones continuas donde estamos viendo que predominan los insultos a Pedro Sánchez como expresiones impulsivas para combatir al gobierno, sin mayores fundamentos, (traidor, dictador, felón, criminal). Santiago Abascal, que también tiene la posibilidad de hacer oposición en el Parlamento con 33 escaños, se sube al carro y, para no ser menos, convoca manifestaciones en la calle de Ferraz, frente a la sede del PSOE, donde aparecen pancartas renegando de la constitución, banderas con el águila imperial, insultos elevados de tono (Pedro Sánchez hijo de puta) y el Cara al Sol de música de fondo. La cosa se desmadra y Núñez Feijó trata de marcar distancias con sus socios de gobierno en seis comunidades autónomas, anunciando manifestaciones pacíficas frente a las movilizaciones de VOX, pero no lo tiene fácil. En sus propias filas hay brotes que apuntan maneras muy similares a las de sus compañeros de viaje. Vimos a Esperanza Aguirre inaugurando las movidas de Ferraz, instigando cortar el tráfico y ocupar la calle, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, llama hijo de puta a Pedro Sánchez, Miguel Tellado, vicesecretario de organización del PP, dice que Pedro Sánchez debería de irse de España en el maletero de un coche. Son datos que definen el nivel de la oposición.