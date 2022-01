Las redes sociales, para quien las quiera...

SIEMPRE pensé que el mundo de las redes sociales serviría para crear una sociedad más sana. Principalmente porque entendía su tendencia al alza como un lugar para compartir conocimiento. Pero me equivoqué.

Y además fallé en una premisa bastante sencilla. Las redes sociales no pueden ser un espacio donde extender conocimientos si sus usuarios carecen de ellos.

En España, las redes sociales se han convertido en criaderos de polémica. Pero de la mala. De esa que hace herida. En pocos casos, algún usuario de corte común aporta algo de sentido práctico que ayude al resto.

La mayoría de las veces se despedaza carnaza. Alguien publica una noticia, una opinión o simplemente un comentario... y minutos después está siendo destripado. No quedan ni las vísceras. Da igual que sea Twitter, Facebook o, como diría un mítico personaje, ‘Pekín o Pocón’.

Poco uso le ha quedado al respecto en la sociedad actual. He desechado hacer uso de las redes sociales para extender mi conocimiento porque por mucho que lo he intentado no he encontrado nada de provecho y mucho ‘escocío’.