El respeto Y la educación

Son dos valores que se presupone que nos enseñan en la escuela y, sobre todo, en el entorno familiar. La educación y el respeto, dos cosas de las que muchas personas, por desgracia, carecen en pleno siglo XXI que nos toca vivir. Dichos valores también debe aprenderse. Respetar no significa estar de acuerdo en todos los ámbitos con otra persona, sino que se trata de no discriminar ni ofender a esa persona por su forma de vida y sus decisiones, siempre y cuando dichas decisiones no causen ningún daño, ni afecten o irrespeten a los demás.Sin embargo, la cruda realidad es bien distinta. Muchas son las personas que se hacen llamar respetuosas y carecen del más mínimo respeto hacia el resto. Esas mismas que te miran por encima del hombro y esgrimen argumentos infundados cuando no los tienen en el mayor acto de cobardía jamás pronunciado como es el no dar la cara cuando deben. Vivimos en una sociedad en la cual, por desgracia, se están perdiendo dichos valores. De nosotros mismos depende que no ocurra.